Pueblo de Ocumare rechazó actos de sabotaje contra planta de gas doméstico

Este martes, fuerzas revolucionarias de los Valles del Tuy se concentraron en el municipio Tomás Lander con el propósito de rechazar los actos de sabotaje suscitados en la planta de llenado de gas doméstico Apacuana, Ocumare del Tuy, ocurridos el pasado 24 de agosto en horas de la tarde.

El secretario general de Gobierno del estado Miranda y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Rodolfo Sanz, expresó que desde la Dirección General del partido acompañan al pueblo mirandino en todas las manifestaciones de apoyo a la Revolución Bolivariana.

“El pueblo de Valles del Tuy es combativo, leal, chavista y no se rinde ante el imperio norteamericano. Rechazamos categóricamente los actos de sabotaje terroristas de la derecha venezolana. A la oposición le cuesta reconocer que son más de 5 millones de venezolanos que, indistintamente de cualquier posición política, han firmado en contra del bloqueo económico y las sanciones. Nuestro mensaje es que nuestro pueblo no se rinde, no lo lograrán, resistiremos y pasaremos a la ofensiva”, afirmó Sanz.

Por su parte, el alcalde del municipio Tomás Lander, Genkerve Tovar, afirmó que el pueblo de Ocumare se mantiene firme y con dignidad dando un mensaje de paz y de unión al mundo.

“Con mucha alegría y el fervor que caracteriza al pueblo de los Valles del Tuy, nos hemos concentrado en una multitudinaria marcha en rechazo a los actos de saboteo perpetrados en nuestra planta de gas el pasado sábado en horas de la tarde. Ya basta de tanto saboteo y guerra económica impuesta por el Gobierno de los Estados Unidos. Somos un pueblo que trabaja incansablemente para preservar la paz, la tranquilidad y la estabilidad social, el cual está comprometido con el tricolor patrio y la Revolución Bolivariana”, enfatizó.

Ana Soto, representante de la Unidad de Batalla Hugo Chávez (UBCh), Sendero de luz de Ocumare del Tuy, señaló que representa la voluntad y la fuerza de las mujeres de la región tuyera. “Estamos apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro y rechazamos todos los actos de sabotaje y de violencia por parte de la oposición venezolana, así como del imperio norteamericano”.

Prensa Gobernación de Miranda