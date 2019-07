Pueblo merideño marchó por amor a Hugo Chávez y Bolívar

Este domingo 28 de julio el pueblo merideño demostró nuevamente que pese a las adversidades que vive producto de el ataque grosero, inhumano, violatorio, unilateral y despreciable que el Gobierno de los Estados Unidos ha impuesto contra todo el pueblo venezolano, salió de manera contundente a marchar por amor al comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías, quien éste día estaría celebrando los 65 años de vida.

La concentración inició en las adyacencias de las Residencias del Alba, cerca de la Plaza de toros de la capital merideña y finalizó frente a la Plaza Las Heroínas.

Legisladores, concejales, directores, militancia civil y militar, recorrieron las calles merideñas demostrando que el amor y la lealtad, no a un nombre, sinó a un gran hombre, sigue intacta y más consolidada que nunca, pues estos miles de hombres y mujeres que han tenido la dicha de poder vivir y presenciar de manera protagónica el despertar de todo un pueblo que no descansará hasta no ver consolidado el socialismo en Venezuela.

Miguel «Coco» Reyes, presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida (Clebm) encabezó la marcha y agradeció el incomparable sentimiento de pertenencia que tiene el pueblo merideño para con el magnífico ser que es y seguirá siendo Hugo Rafael Chávez Frías en el ideario de hombres y mujeres de Mérida.

«Hoy a 65 años del nacimiento de nuestro guía y máximo líder de la revolución, hemos demostrado que Hugo Chávez Frías está más vivo que nunca, pues como él lo decía, Chávez eres tú mujer merideña, Chávez eres tú, joven, trabajador, campesino, obrero, Chávez somos todos y en unidad seguiremos venciendo junto a Nicolás Maduro, Jehyson Guzmán y todo éste pueblo guerrero», aseguró.

Por su parte, Leonel Matos, presidente de la Cámara Municipal de Libertador, señaló que «ahora mismo estamos todos y todas dejando por sentado que no nos vemos a rendir por la tristeza de no contar con la presencia física de nuestro Comandante Supremo de la revolución, pues él vive en cada uno de nosotros, solo debemos seguir sus enseñanzas, acompañando y apoyando de forma irrestricta a nuestro hermano presidente constitucional Nicolás Maduro en todas las batallas que están por venir y que Dios mediante, en unidad monolítica saldremos victoriosos», dijo.

Prensa APC PSUV MÉRIDA