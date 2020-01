Pueblo estadounidense marcha y protesta frente a la Casa Blanca y otras 70 ciudades contra la guerra de Trump en Medio Oriente

En las cercanías de la Casa Blanca y frente al Hotel Trump de la capital de EE.UU., cientos de manifestantes estadounidenses expresaron su rechazo a las recientes acciones bélicas del gobierno de Donald Trump contra Irán e Irak.

Con mensajes como “No hagamos de Irán un Irak”, “Fuera tropas de Irak”, y “Esto ya lo habíamos hecho antes”, los estadounidenses recordaron las terribles consecuencias de las invasiones del ejército norteamericano a Afganistán y territorio iraquí a comienzos de siglo, reseñó la página Con el Mazo Dando.

Activistas de organizaciones sociales como Code Pink, entre otros movimientos y grupos, salieron a las calles de Washington con pancartas y mensajes para que Trump no provoque una guerra con Irán, luego que ordenara la noche del 2 al 3 de enero, los ataques terroristas con drones para asesinar al Mayor General iraní Qasem Soleimani y otros militares en la ciudad de Bagdad, Irak.

#TrumpResignNow, #NoWarWithIran, #NoWarOnIran y #PeaceWithIran, fueron algunas de las etiquetas que las organizaciones sociales hicieron circular por las redes contra esta nueva pretensión guerrerista del régimen imperial que gobierna EE.UU.

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, publicó a su vez en su cuenta un video con varias demostraciones de la contundente protesta de la población estadounidense en Nueva Yok, en contra de las pretensiones guerreristas y genocidas de su gobierno:

Las manifestaciones se realizaron, además, en al menos otras 70 ciudades de la unión norteamericana.

People are outraged by the U.S.’ acts of war on #Iran! @EnasAlsaffadi joins hundreds in the streets of New York City to demand #NoWarOnIran! #PeaceWithIran #NoWarWithIran pic.twitter.com/4zNTMdkfEu

— CODEPINK (@codepink) January 4, 2020