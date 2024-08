Psuvistas toman este sábado las calles en los 18 municipios de Aragua

Prensa PSUV Aragua.-Este sábado el Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Aragua y toda su militancia, tomará las calles en los 18 municipios de la región, esta convocatoria fue informada en rueda de prensa a través del enlace de la Dirección Nacional del PSUV para Aragua, Ricardo Molina.

“En cada capital de cada municipio, a las 10 de la mañana de este sábado, realizaremos marchas y actividades que llevan por nombre, Un Canto Por La Paz, para celebrar el triunfo de la Revolución Bolivariana, saldremos a marchar, a cantar y a celebrar el triunfo y la reelección de Nicolás Maduro, que es el triunfo de la paz“, dijo Molina.

Respecto a los actos vandálicos ejecutados por factores de la extrema derecha en Aragua, luego del evento electoral del 28 de julio, Ricardo Molina dijo “no han podido afectar la paz y no podrán, el presidente Nicolás Maduro nos ha dando instrucciones claras y además todos los elementos para asegurar la tranquilidad de la población”.

Expreso que el Partido Socialista Unido de Venezuela, repudia las acciones generadas por la ultraderechista María Corina Machado, por la violencia y para colmo no dar la cara ante estos hechos, “dejan sola a su gente, luego que los llaman a la calle, a morir, utilizando a las personas como carne de cañón, no dan la cara, ninguno de ellos se ponen al frente, acá en Aragua no lo vamos a permitir más, el pueblo de Aragua está protegido por un Gobierno responsable y coherente, el que lleva Nicolás Maduro”, finalizó.