PSUV Lara manifesta su respaldo irrestricto al presidente Maduro en la lucha contra la corrupción

El Partido Socialista Unido de Venezuela del estado Lara manifiesta públicamente su apoyo y su respaldo irrestricto a nuestro Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros como Jefe del Estado Venezolano y como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por las acciones tomadas contra la corrupción y los (as) corruptos (as) para desmantelar las mafias que atentan contra el ideario bolivariano y chavista que alimenta y enaltece el espíritu colectivo como nación, como pueblo, como patria en resistencia contra los imperios por más de 530 años.

La República Bolivariana de Venezuela enfrenta en estos momentos un bloqueo económico que se traduce en más de 900 medidas unilaterales coercitivas que violan las mínimas normas del Derecho Internacional en materia política, comercial, humana, sin embargo, nuestro presidente Nicolás Maduro como cabeza del órgano ejecutivo del poder público ha sabido preservar la paz, nuestra independencia y nuestra soberanía, generando con supremo esfuerzo los bienes y servicios que requiere nuestro pueblo para el buen vivir. Por ello es inadmisible y condenable que fuera y dentro de nuestra militancia se enquisten delincuentes organizados, prevaleciéndose de sus cargos e investiduras, traicionando la confianza depositada en ellos y en ellas con el fin de que obtengan los recursos públicos para garantizarle a nuestro pueblo bienestar social y terminen apropiándoselos indebidamente, hurtándolos o robándoselos para su único y personal beneficio, sepultando los gritos de “colectivo” y “comunidad”. Todos esos recursos pertenecen al pueblo venezolano, deben y tienen que manejarse con absoluta honestidad, quien no lo hiciere está cometiendo un acto de traición a nuestros valores y principios y por supuesto, están cometiendo delitos sancionados por nuestras leyes y así deben ser juzgados y juzgadas por los tribunales de la República.

Quien milite en el PSUV debe saber que insurgimos en la historia de nuestro país para enfrentarnos a la descomposición moral del Pacto de Punto Fijo que instauró una democracia liberal burguesa, que abanderó y abandera, mutatis mutandi, el modelo capitalista neoliberal, neofascista. El PSUV como partido, como cuerpo social, como seguidores de Bolívar, de Chávez, de Rodríguez y de Zamora es la alternativa ética, moral y política frente a invasores, conquistadores, expoliadores, bandidos externos o internos que atenten contra la vida de nuestro “bravo pueblo”.

La militancia psuvista larense ratifica su férrea voluntad de luchar porque nuestro Código para la Honestidad, Ética y Disciplina Revolucionaria de la militancia del PSUV se cumpla, significando el apego a los preceptos bolivarianos de contar con hombres y mujeres honradas, justas, íntegras: “Los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades: ¡Hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen las repúblicas!” Con palabra y verbo del Padre de la Patria en el Congreso de Angostura.

El estado Lara tiene el compromiso moral con nuestro pasado histórico, donde hijos e hijas de esta tierra se mantuvieron unidos al proyecto bolivariano, rindiendo su vida y sus bienes por la libertad de la patria, con nuestro presente porque el poder popular organizado en nuestros territorios, todos los días testimonia su lealtad con su participación protagónica en las diferentes batallas que nos ha correspondido luchar y ganar por el proyecto del Socialismo Bolivariano del siglo XXI, liderado por Chávez, única opción de igualdad, equidad y justicia social. Con nuestro futuro porque aquí en Lara estamos formando a nuestras niñas, niños y jóvenes dentro del reconocimiento de nuestra identidad, nuestra historia, nuestras tradiciones culturales y dentro de los valores que permiten ser ciudadanos y ciudadanas virtuosas. Así, Bolívar, fuente primigenia de nuestro ser y de nuestro estar decía: “Constituyamos este Areópago para que vele sobre la educación de los niños, sobre la instrucción nacional; para que purifique lo que se haya corrompido en la República; que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos; que juzgue los principios de corrupción, de los ejemplos perniciosos; debiendo corregir las

costumbres con penas morales, como las leyes castigan los delitos con penas aflictivas, y no solamente lo que choca contra ellas, sino las que las burlan; no solamente lo que las ataca, sino las que las debilita; no solamente lo que viola la Constitución, sino lo que viola el respeto público.”

El PSUV del estado Lara expresa su sólida e inquebrantable confianza en las acciones ejecutadas por nuestro Presidente Constitucional de la Republica Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y nuestras instituciones competentes para castigar los delitos cometidos por esta delincuencia organizada que no solo ataca el patrimonio nacional, sino que lacera la moral republicana. Nuestro pueblo debe estar seguro que se van a desmembrar estas mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores del aparato económico, del aparato judicial y del aparato político de Venezuela. Debemos estar conscientes que no solamente debemos atacar a la corrupción con medidas judiciales y punitivas, sino también, como afirmaba Chávez: “Es necesario fortalecer hacia adentro de la institución, su conciencia, su dedicación, mucho liderazgo, fortalecer la filosofía nueva, bolivariana, revolucionaria, socialista, continuar fortaleciendo la operatividad, la estrategia, la táctica, las operaciones de defensa; continuar fortaleciendo la moral, la mística.”

¡LAS HONESTAS (OS) SOMOS MÁS!

¡CONTRA LA CORRUPCIÓN MANO DE HIERRO!

¡NOS MORALIZAMOS CON TU CORAJE!

Barquisimeto, 23 de marzo de 2023.

Descargue el documento aquí: COMUNICADO PSUV Lara