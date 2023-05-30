PSUV desea feliz cumpleaños al Comandante Fernando Soto Rojas

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30 de Mayo
CUANDO LA MADRE PATRIA DA VIDA EN UN MISMO DÍA A QUIENES SON EJEMPLO A SEGUIR PARA QUE SIEMPRE EL PUEBLO CON EL CONDUCTOR DE VICTORIAS, NUESTRO PRESIDENTE OBRERO NICOLÁS MADURO MOROS, TENGA QUIEN LO ACOMPAÑE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS EN PAZ, FELICIDAD, LIBERTAD, UNIÓN Y PROSPERIDAD PARA TODOS Y TODAS EN ESTA NUEVA ÉPOCA QUE TRANSITAMOS UNIDOS EN NUESTRO PAÍS. JUNTOS LO HAREMOS
30 DE MAYO: Feliz Cumpleaños al “Comandante Ramírez”, FERNANDO SOTO ROJAS y a mi General en Jefe del Pueblo Bolivariano, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ. Ellos también han iluminado el camino por una patria de paz, independiente, libre, soberana, para el progreso, bienestar y felicidad de todo el pueblo.
DOS GENERACIONES UNIDAS POR EL BIEN DE LA PATRIA Y EL PUEBLO
NUESTRO FRATERNO ABRAZO
Fidel Ernesto Vásquez
CUANDO LA MADRE PATRIA DA VIDA EN UN MISMO DÍA A QUIENES SON EJEMPLO A SEGUIR PARA QUE SIEMPRE EL PUEBLO CON EL CONDUCTOR DE VICTORIAS, NUESTRO PRESIDENTE OBRERO NICOLÁS MADURO MOROS, TENGA QUIEN LO ACOMPAÑE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS EN PAZ, FELICIDAD, LIBERTAD, UNIÓN Y PROSPERIDAD PARA TODOS Y TODAS EN ESTA NUEVA ÉPOCA QUE TRANSITAMOS UNIDOS EN NUESTRO PAÍS. JUNTOS LO HAREMOS. 30 DE MAYO: Feliz Cumpleaños al “Comandante Ramírez”, FERNANDO SOTO ROJAS y a mi General en Jefe del Pueblo Bolivariano, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ.