Noticias

PSUV desea feliz cumpleaños al Comandante Fernando Soto Rojas

30.May.2023 / 12:32 pm / Haga un comentario

Foto: PSUV

30 de Mayo

CUANDO LA MADRE PATRIA DA VIDA EN UN MISMO DÍA A QUIENES SON EJEMPLO A SEGUIR PARA QUE SIEMPRE EL PUEBLO CON EL CONDUCTOR DE VICTORIAS, NUESTRO PRESIDENTE OBRERO NICOLÁS MADURO MOROS, TENGA QUIEN LO ACOMPAÑE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS EN PAZ, FELICIDAD, LIBERTAD, UNIÓN Y PROSPERIDAD PARA TODOS Y TODAS EN ESTA NUEVA ÉPOCA QUE TRANSITAMOS UNIDOS EN NUESTRO PAÍS. JUNTOS LO HAREMOS

30 DE MAYO: Feliz Cumpleaños al “Comandante Ramírez”, FERNANDO SOTO ROJAS y a mi General en Jefe del Pueblo Bolivariano, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ. Ellos también han iluminado el camino por una patria de paz, independiente, libre, soberana, para el progreso, bienestar y felicidad de todo el pueblo.

DOS GENERACIONES UNIDAS POR EL BIEN DE LA PATRIA Y EL PUEBLO

NUESTRO FRATERNO ABRAZO
Fidel Ernesto Vásquez

CUANDO LA MADRE PATRIA DA VIDA EN UN MISMO DÍA A QUIENES SON EJEMPLO A SEGUIR PARA QUE SIEMPRE EL PUEBLO CON EL CONDUCTOR DE VICTORIAS, NUESTRO PRESIDENTE OBRERO NICOLÁS MADURO MOROS, TENGA QUIEN LO ACOMPAÑE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS EN PAZ, FELICIDAD, LIBERTAD, UNIÓN Y PROSPERIDAD PARA TODOS Y TODAS EN ESTA NUEVA ÉPOCA QUE TRANSITAMOS UNIDOS EN NUESTRO PAÍS. JUNTOS LO HAREMOS. 30 DE MAYO: Feliz Cumpleaños al “Comandante Ramírez”, FERNANDO SOTO ROJAS y a mi General en Jefe del Pueblo Bolivariano, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ.

 

Hacer un comentario.




Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Este sitio no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicación. Aquellos comentarios que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, este sitio se reservará el derecho de su publicación. Recuerde ser breve y conciso en sus planteamientos. Si quiere expresar alguna queja, denuncia, solicitud de ayuda u otro tema de índole general por favor envíe un correo a contacto@psuv.org.ve

 