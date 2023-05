PSUV Cojedes celebra encuentro de Misiones y Grandes Misiones

Prensa PSUV Cojedes.- Este viernes se celebró en el estado Cojedes el encuentro regional de Misiones y Grandes Misiones de la entidad, con las estructuras de la vicepresidencia, actividad donde participaron militantes y equipos políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El encuentro estuvo encabezado por Iris Varela, enlace político del PSUV en Cojedes y la vicepresidenta de Misiones y Grandes Misiones, Érika Farias Peña, además acompañaron la actividad Jhon Moreno, organizador del PSUV en la entidad, alcaldes Emigdio Cordero, responsable de Misiones y Grandes Misiones por el PSUV, voceros y voceras, entre otras autoridades presentes.

Varela, durante su participación en el encuentro dijo que el Comandante Chávez comenzó con la idea de las misiones luego del golpe de estado en el año 2002, reiterando que las misiones son las que representan la verdadera Revolución “porque aquí en la cuarta República duramos nosotros con planes supuestamente para alfabetizar, eso ni lo masificaron, eso fue algo burocratizado. Chávez acabó con ese problema creando la misión Robinson, Ribas y Sucre”, subrayó.

Recordó que en Venezuela antes para poder graduarse como profesional de este país no era nada fácil, “pero normalmente los que podían ir a para la universidad y graduarse era la gente que tenían recursos, porque no había una política del Estado para atender eso porque no les importaba y ese es el Estado que estamos llamado a enterrar, ese es el burocratismo donde las cosas que se hacen y financian con los dineros públicos no son para el pueblo, son para unas élites”, destacó Varela.

Para Varela, la esencia de esta Revolución está en las misiones porque es desde las misiones donde se puede sostener este proceso revolucionario, “por eso nosotros las tenemos que hacer cada día mejores, tratar de parecernos más al Comandante Chávez, en sus sentimientos”, señaló.

Por su parte, Érika Farías, indicó que se encuentra haciendo un recorrido por los estados del país para consolidar y expandir las estructuras del PSUV hasta las bases, como parte de la tarea que le ha dado el presidente Nicolás Maduro, para sumarse en el territorio al trabajo con la gente.

Farías, destacó que han sido 10 años muy tensos lo que ha sufrido la Revolución por los embates del imperio, resaltando que es la hora del renacimiento y que la voluntad del pueblo es la que debe renacer en la etapa a la que nos está convocando Nicolás Maduro Moros, «esa voluntad popular de formar parte de , de que no venga otro hacerme lo que yo puedo hacer, sumado mis capacidades, esa es la voluntad que debe renacer en esta nueva etapa de la Revolución», explicó.

Exhortó a implementar en esta nueva etapa de las misiones el buen gobierno popular, «el de Chávez y Maduro, qué problemas vamos a asumir, qué misiones vamos a emplear, qué organizaciones necesitamos y qué batalla vamos a dar para lograr nuevas victorias «, enfatizó Érika Farías.

Agregó que el pueblo debe asumir con mayor fuerza la acción política revolucionaria desde las bases, señalando que en la base de misiones pudieran hacer un círculo de estudios de familias para saber las situaciones que padece la comunidad y buscar la solución. «Las misiones de Chávez eran esas y ustedes deben buscar las misiones de ahora», puntualizó Farías.