PSUV en Cojedes celebra encuentro estadal de campesinos

APC PSUV COJEDES

Organización y producción fueron los temas más abordados durante el encuentro estadal de campesinos y campesinas efectuado en San Carlos, organizado por la estructura política del Partido Socialista Unido de Venezuela en Cojedes con el propósito de debatir, revisar y fortalecer la política de la revolución bolivariana en los actuales momentos en el campo cojedeño.

Un encuentro donde participaron más de 600 campesinos en representación de este importante sector de la entidad llanera, además contó con la presencia de Faiez Kassen, viceministro para el desarrollo agrario y gestión de tierras; el vicepresidente de economía productiva del PSUV, Jesús Faría; Jhon Carlos Moreno, Organizador del Psuv en Cojedes; y Deisary Maita, directora de la oficina regional de tierras.

El debate de la política de la Revolución Bolivariana en campo

Faría, resaltó la importancia de debatir y definir la política de la Revolución Bolivariana en los actuales momentos en el campo, con miras a estructurar un movimiento campesino sólido que atienda las tareas de la producción que en actualidad ha sido afectada por el bloqueo económico.

Reconoció el esfuerzo que han hecho los campesinos por elevar la producción y llevar alimentos al pueblo, acentuando que “pese al criminal bloqueo económico que ha impuesto el gobierno yanqui contra nuestro pueblo, el sector campesino continúa produciendo”, dijo Faría.

El sector campesino ha experimentado saltos importantes

Asimismo, recalcó que el sector campesino ha experimentado los saltos más importantes en materia de bienestar, protagonismo y posicionamiento en el ámbito económico, político y social.

“Sin lugar a dudas, Chávez tenía a los hombres y mujeres del campo en el centro de toda su atención y ahí se ve una gran política de la Revolución bolivariana y ese sector tiene una elevadísima conciencia chavista, ha estado al frente en cada una de las batallas que hemos dado en los 23 años de Revolución y en los últimos años teniendo guarimbas, combatiendo mercenarios y garantizando la paz y el avance de la Revolución bolivariana”, señaló el también diputado a la Asamblea Nacional.

Los campesinos son protagonistas de la recuperación económica

Agregó que este sector ha jugado un papel clave hasta el momento y seguirá protagonizando la recuperación de la economía para el bienestar de los venezolanos, recordando que el comandante Chávez impulsó una política de bienestar a los campesinos y campesinas en materia de salud, educación, tierras, maquinarias, formación técnica y asistencia técnica.

“Una gran revolución agraria fue lo que protagonizamos, y eso lo vamos a continuar en condiciones de paz y con la Revolución Bolivariana, por eso este debate tiene como propósito recoger las opiniones, las observaciones, las propuestas y las críticas, con todo eso vamos a avanzar y todo el territorio venezolano estará caracterizado por una presencia protagónica del sector campesino”, detalló Faría.

Hablan los protagonistas

Durante el encuentro estadal de líderes campesinos en el estado Cojedes, se evidenciaron espacios donde pequeños y medianos productores, así como también empresas e instituciones en materia agraria, presentaban al público sus productos y servicios, el equipo reporteril se acercó para conocer sus testimonios.

Resteados con Nicolás Maduro

Marina Herrera, campesina del municipio Tinaco, dijo que “Estoy aquí para aprender más y llevar aguas abajo estas propuestas para la economía productiva de nuestro sector, agradecida con mi presidente y estamos resteados con Nicolás Maduro”, aseveró.

A su vez, Antonio Medina, pescador del municipio Girardot, recordó la vida del pescador antes de la llegada de Hugo Chávez, “nosotros los pescadores antes de nuestro comandante Chávez éramos invisibilizados, pero a la llegada de nuestro comandante Chávez el pescador recibió la atención de este gobierno revolucionario, se hizo la Ley de pesca, los pescadores fuimos organizados y recibimos muchos beneficios”, resaltó.

Acentuó que, antes de la Revolución el pescador no tenía motores para botes de pesca, “lo tenía alguien que tenía plata, el campesino pescador no, no podía tener eso; pero gracias a Chávez quien miró hacia el pescador y como era un hombre visionario, empezó a mirar que necesitábamos algo más y por eso fue que vinieron los créditos de motores”, señaló Medina.

Resaltó que, han visto las bondades de la revolución bolivariana y que el presidente Nicolás Maduro ha continuado la línea del comandante Chávez “a pesar de todas las sanciones por parte del imperio genocida norteamericano, sin embargo, nuestro presidente Maduro no ha dejado de atender al campesino, no se ha parado la ayuda del gobierno nacional para este sector, producimos la mayoría de los pescadores”, subrayó.

Medina, agregó que también son productores del campo y que en la época de temporada de aguas altas los pescadores se van a trabajar la tierra sembrando maíz y otros rubros.

Emprendimiento familiar “Lácteos La Fortaleza”

Rubén Sarmiento, representante de Lácteos La Fortaleza, una pequeña empresa ubicada en el municipio Rómulo Gallegos, Sarmiento informó que se trata de un emprendimiento familiar que data del año 2004 y que elaboran productos derivados de la leche.

Detalló que, trabajan con una línea de 10 productos tales como: leche pasteurizada, crema de leche, natilla, queso tipo cheddar, queso fundido, queso tipo paisa, queso llanero, “una amplitud de productos los cuales estamos desarrollando dentro nuestro núcleo familiar, y traemos a disposición del pueblo cojedeño esta variedad de productos”, explicó el joven emprendedor.

Además, destacó que como productor agropecuario lo que hace es potrero, “yo no hago maleta para abandonar mi país”, enfatizó Sarmiento.

Agrosoluciones apuesta al desarrollo del país

Johan Arocha, gerente de operaciones de Agrosoluciones F & L C.A, ubicada en la zona industrial de San Carlos, explicó que esta es una empresa dedicada a satisfacer las necesidades en cuanto a los fertilizantes para los pequeños y medianos productores del estado Cojedes y a nivel nacional.

Dijo que esta empresa nació en el año 2020 a raíz de las necesidades a consecuencia del bloqueo y las sanciones impuestas a Venezuela. “Un emprendimiento netamente familiar, porque los dueños de la empresa también son productores, toman la iniciativa con un proyecto de fertilización de mezclas físicas, fertilizantes edáficos”, explicó el gerente de la empresa.

Agregó que esta empresa inició operaciones en el 2021, con una capacidad instalada de 90 toneladas día, con proyección a aumentar a 300,000 kg por día en base a las necesidades y cubrir todo el mercado nacional.

También, Arocha indicó que se encuentran trabajando de la mano con el ministerio de agricultura y tierra para satisfacer las demandas en los diferentes municipios, realizando jornadas de atención especial para los productores con precios accesibles y de esta manera continuar apostando al crecimiento y desarrollo del Estado.