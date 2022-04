PSUV Aragua rindió homenaje al profesor Aristóbulo Istúriz

Con el fin de recordar al maestro y dirigente político Aristóbulo Istúriz, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) realizó este viernes conversatorios en diversas parroquias del estado Aragua para enaltecer el legado de quién en vida desempeñó un significativo trabajo social.

Para Yoama Paredes, integrante del equipo político del municipio Girardot, el profesor Aristóbulo Istúriz fue un ejemplo de lealtad y firmeza.

«Estoy muy contenta haciendo este homenaje al cimarrón mayor, recordándolo, vamos a seguir su ejemplo como maestro porque creó las condiciones para que el pueblo humilde reconociera y conociera la Revolución Bolivariana, hizo de la Revolución Bolivariana una gran aula».

En el municipio Linares Alcántara también homenajearon al dirigente, a través de presentación de videos, y actividades culturales.

En este sentido, Ernesto Tovar, miembro de la Comisión de Agitación Propaganda y Comunicación de ese municipio expresó: «hoy recordamos a Aristóbulo Istúriz como político, educador, alcalde de Caracas, Ministro de Educación, entre otros cargos importantes y lo reconocemos como una persona que está dentro de nuestros corazones por su excelente trabajo social».

Los militantes del municipio Mario Briceño Iragorry también recordaron al maestro

Maritza Loreto responsable de Organización de la parroquia del municipio Mario Briceño Iragorry afirmó: «nosotros y nosotras lo reconocemos como maestro, el cimarrón del pueblo, yo tuve el honor de acompañarlo cuando fue ministro y él me decía no te vayas y yo le decía me voy porque ya estoy cansada y él me decía no nos podemos cansar. Fue una extraordinaria vivencia de las cosas hermosas que hacíamos en Revolución junto al Comandante Chávez».

De igual forma, Michelle Loreto, delegada de la JPSUV por el municipio MBI, reconoció al luchador social y aseguró que es un ejemplo a seguir para las y los jóvenes venezolanos.

«Es un gran ejemplo para nosotros como revolucionarios, fue nuestro maestro, nuestro cimarrón, nos enseñó a ser humildes, es un ejemplo para nosotros la juventud de como debemos desempeñar nuestros cargos y como llevar está revolución»

Vale destacar que en esta actividad participaron los jefes de comunidad, jefes de calle, jefes de UBCh y patrulleros.

Prensa PSUV Aragua