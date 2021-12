Primitivo Cedeño juró como gobernador de Portuguesa

Primitivo Cedeño fue juramentado este jueves como gobernador de Portuguesa en un acto en el que ratificó su compromiso con la Revolución y prometió «trabajar duro, con eficiencia, vamos a buscar la eficacia para gobernar por el bienestar de nuestro pueblo».

«No podemos cometer errores, el pueblo ya no acepta excusas», aseveró, tras jurar ante el Consejo Legislativo del estado y ante el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, prometiendo no descansar en los próximos cuatro años hasta que «Portuguesa sea uno de los mejores estados del país».

Cedeño agradeció el trabajo y la confianza de los portugueseños y en especial a representantes de los sectores agrícola y agroindustrial por creer e invertir en el estado, donde se produce 60 % de los alimentos que consumen los venezolanos. «Vamos a garantizar que Portuguesa siega siendo la despensa de Venezuela».

Adelantó que conformará un equipo de Gobierno con las ganas y la capacidad de trabajar por Portuguesa.

Antes de recibir la banda del gobernador saliente, Rafael Calles, Cedeño pidió a los alcaldes recién electos, tanto del chavismo como de la oposición, trabajar juntos por el vivir bien de la población.

«No es a punta de realazos como haremos las cosas porque ya no tenemos el ingreso petrolero. Tenemos nuestra fuerza y nuestro trabajo para lograr lo que necesitamos», expresó.

«Se hace Gobierno con equipo, con gente comprometida», recalcó al tiempo que reafirmó su promesa electoral de «remasterizar» los servicios básicos y emprender en enero próximo una «ofensiva municipio por municipio» para visitar y «hacer gobierno escuchando a la gente».

