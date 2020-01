Presidente Nicolás Maduro envía condolencias a familia del Sultán Qaboos Bin Said Al Said

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, envió sus condolencias a la familia Real Al Said y a al pueblo de Omán por el sensible fallecimiento del Sultán Qaboos Bin Said Al Said, a través de un comunicado publicado por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter @jaarreaza.

En el mismo, en Mandatario Nacional resalta el papel que cumplió el Sultán para la paz y estabilidad en el mundo árabe e islámico.

VTV