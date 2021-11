Presidente Nicolás Maduro: La batalla contra la pandemia de la COVID-19 se gana tomando conciencia

Este domingo, en su cuenta de la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, dijo que “la batalla contra la Pandemia de la COVID-19, se gana tomando conciencia. Es importante mantener los cuidados para la prevención, el uso correcto del tapabocas, respetar las normas de bioseguridad y vacunarse. Depende de cada uno de nosotros disfrutar de unas navidades felices”.

Tenemos que recordar que reiteradamente el Jefe de Estado ha llamado a difundir la campaña de educación y protección para mantener informado al pueblo sobre la prevención del coronavirus. “Debemos tener consciencia plena que un virus de esta característica no respeta fronteras y debemos estar preparados para que ese virus no se expanda más y no le haga daño a la vida de la población venezolana” expresó el Mandatario Nacional.

El lunes 1° de noviembre Venezuela inició la flexibilización amplia hasta el próximo 31 de diciembre, con el propósito de activar y fortalecer el sector económico y comercial del país, pero siempre sin descuidar las medidas de bioseguridad.

El Mandatario también ha destacado que se amplían los centros y puntos de vacunación, “para que el pueblo tenga la facilidad de vacunarse, porque nos pusimos en la tarea y creímos en nuestra fuerza, a pesar de que nos persiguieron y nos cancelaron cuentas (…). Así que estamos completando el ciclo de vacunación para llegar al 30 de noviembre al 80%, y para el 31 de diciembre al 95% de venezolanos y venezolanas inmunizados”.

Asimismo, resaltó que esta semana se incorporaron supermercados, farmacias y centros comerciales que funcionan como puntos de vacunación a nivel nacional.

VTV