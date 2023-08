Presidente Maduro: Unamos todos los esfuerzos para exigir que levanten las sanciones

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que «los violentos querían acabar el país con las guarimbas».

Así lo indicó durante la transmisión de la edición número 11 del programa “Con Maduro +”, desde el Palacio de Miraflores, donde añadió que «Venezuela les dijo que no con la constituyente y les indicó que no pasarían y no pasaron».

Destacó que los violentos no quieren el «bien para el país y por ellos apoyan las medidas de bloqueo que contra el país exige, por ello hacemos un llamado para que unamos todos los esfuerzos de Venezuela para exigir se levanten las sanciones. Venezuela tiene derecho a una vida libre de sanciones y a tomar nuestras propias decisiones».

