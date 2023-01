Presidente Maduro: El pueblo debe rechazar el intervencionismo imperialista

Al iniciar su Mensaje Anual a la Nación, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instó a los venezolanos y las venezolanas “a rechazar de manera unánime el intervencionismo imperialista y extranjero en nuestra Patria”.

Desde el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el Mandatario nacional ratificó que la Asamblea Nacional (AN) electa por el pueblo en 2020, “es quien designa a los Poderes y las autoridades como lo determina la Constitución (…) no existe otra”.

En contexto, señaló que la agresión política, económica, financiera, energética y diplomática que mantienen desde el exterior “es una amenaza para recolonizar a Venezuela”, al tiempo que resaltó el carácter revolucionario del pueblo venezolano para enfrentar los ataques del imperio.

“Supimos enfrentarla y supimos derrotarla, y no existe, ni las cenizas quedaron de la antigua AN de 2015, así que no puede ser tomada en serio, que intenten imponerle a Venezuela un modelo político desde el exterior (…) Venezuela ha sabido defender a su Constitución”, sentenció.

Asimismo, el Jefe de Estado rechazó la campaña de odio que mantienen en redes sociales contra Venezuela. “Es un gran negocio sacar twist de Venezuela y el presidente Joe Biden debería saberlo, que sus funcionarios se hacen millonarios sacando twist todos los días sobre Venezuela, más que una posición ideológica es un negocio hacer esas cosas contra la República Bolivariana de Venezuela”.

Finalmente, calificó como “risible” la posición del Reino Unido al reconocer la AN de 2015. “Aun existen Gobiernos que se prestan para mantener una farsa, una mentira, para reconocer una Asamblea que no existe”.

Prensa Presidencial