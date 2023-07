Presidente Maduro felicita a organizadores de conciertos Ruta Live del Bachiller

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un caluroso abrazo y felicitación a todos los bachilleres del país que se gradúan al término del presente año escolar.

Durante su programa «Con Maduro +», alabó la realización de los conciertos que se realizan en todo el país y que llevan por nombre Ruta Live del Bachiller.

«La fue creada para celebrar el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes que culminaron este año la etapa académica correspondiente a la educación media. A los venezolanos les gusta la alegría y compartir desde jóvenes, por eso aplaudo este idea. Cuando yo me enteré que me habían nombrado padrino de todas las promociones de bachilleres de este año pensé ¿Qué puedo regalarles a estos muchachos? y fueron los cantantes Omar Enrique y Omar Acedo quienes me dieron la idea», comentó.

El Jefe de Estado precisó que «estos conciertos no tienen nada que envidiar a ningún otro espectáculo. Se trata de conciertos del primer mundo con talento nacional y calidad de exportación».

Con el Mazo Dando