Invitan a empresarios venezolanos a fortalecer soberanía monetaria

“La invitación es a que fortalezcamos nuestra moneda, la soberanía del bolívar, la soberanía monetaria”, instó la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, durante la instalación de la Expo Fedeindustria 2024 en Caracas, cuya inauguración presidió, junto a representantes empresariales públicos y privados de la nación.

“La política es a fortalecer nuestra soberanía monetaria, que el bolívar tenga el liderazgo e inmediatamente va a haber impacto tremendo y positivo”, agregó durante su intervención, junto al presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho, y autoridades económicas del Gobierno Bolivariano.

Informó que el bolívar digital es una fortaleza que debe ser consolidada, y acotó que la recuperación económica en marcha lograda por el presidente Nicolás Maduro Moros, no es casual ni improvisada, sino planificada y exitosa, gracias a la resistencia del pueblo venezolano y de empresarios, emprendedores y comerciantes, que batallaron ante las criminales medidas coercitivas unilaterales de enemigos imperiales.

“En esta exposición me complace mucho ver empresas venezolanas de décadas de existencia, que no sucumbieron al bloqueo. Yo digo, aquí tenemos un territorio libre de bloqueo, este es un territorio de victoria de Venezuela, de las venezolanas y los venezolanos. Me alegro muchísimo ver empresas que tienen una amplia existencia en el país durante décadas, y otras que van surgiendo, eso quiere decir que estamos avanzando por el camino correcto”.

Comentó que Venezuela construye su camino para ser una potencia invencible, pero para hacerla realidad hay que alcanzar la soberanía económica. Explicó que durante la aplicación inicial de las mal llamadas sanciones, todo estaba atado y vinculado a tecnologías extranjeras, de los mismos centros de poder internacional que bloquearon al país. “Teníamos vulnerabilidades y este programa de recuperación económica ha permitido ir sanando esta vulnerabilidad para que garantice la soberanía”.

Otro espacio donde los venezolanos y venezolanas han logrado decretar como territorio victorioso es la agroindustria, que elevó en forma inédita e histórica, la producción nacional de los alimentos.

“Entonces, el camino que nos dejó el bloqueo fue el camino de la soberanía y de la independencia, y tenemos que consolidar la independencia educativa, cultural y tecnológica al servicio de los procesos productivos del país”.

VTV