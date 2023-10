Presidente Maduro exige mayor eficiencia en atención de escuelas y liceos

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, exigió mayor eficiencia en la atención de escuelas y liceos del país.

A modo de autocritica, Maduro inquirió a su equipo de Gobierno y subrayó que “a estas alturas ya deberíamos haber llegado a todas las escuelas y todos los liceos” del país con las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles).

“El mismo presidente tener que descubrir que no se ha llegado, esto no puede ser, porque tenemos toda la estructura: el Poder Popular en primer lugar, en segundo lugar el poder del gobierno regional y municipal, el Ministerio, el poder militar del Comando Estratégico Operacional, entonces no puede ser que no hayamos llegado allí”, cuestionó.

“No puede haber zonas de silencio” señaló Maduro al destacar que “sea la cantidad que sea, tenemos que llegar a todas –las escuelas y liceos- es la orden que doy (…) es una herida que tenemos –a raíz- de las sanciones y la pandemia” sentenció.

La reflexión la hizo el presidente Maduro tras sostener una conversación con Ana Karina González Guzmán, quien es vocera del Movimiento Bolivariano de Familia, de la parroquia Dalla Costa, ubicada en el Municipio Caroní del estado Bolívar, en la cual solicitó la rehabilitación de la Escuela Básica Nacional Lucila Palacios.

Especificó González que en este centro educativo hacen vida más de 600 alumnos, provenientes de seis comunidades.

En este sentido, el Presidente ordenó a la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelitze Santaella, atender de forma inmediata las peticiones de la comunidad de la parroquia Dalla Costa del estado Bolívar, al tiempo que instruyó a la vicepresidenta para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, evaluar a qué centros educativos no se ha llegado de forma oportuna para atenderlos competentemente.

Prensa Presidencial