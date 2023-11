Presidente Maduro: Las 3R.Nets están más vigentes que nunca

“El Congreso de la Nueva Época nació como parte de las 3R.Nets: Resistir, Renacer y Revolucionar. Ahí están las tres R más vigentes que nunca, vivas para avanzar hacia una nueva época, hacia una sociedad humanista, de iguales, democrática, libre, en paz, en convivencia”.

Así lo afirmó el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde la Concha Acústica del Parque Generalísimo “Francisco de Miranda” ubicado en el estado Miranda, durante un encuentro con movimientos sociales en defensa del Esequibo.

Aseveró que Venezuela está transitando una nueva época donde se deben articular todas las fuerzas sociales de los movimientos, colectivos, al tiempo que exhortó a los venezolanos y venezolanas a “empoderarse y aportar su esfuerzo en la recuperación total del país (…) en la construcción de una nueva Venezuela. Más allá de los partidos políticos, más allá de las siglas, de los colores políticos”.

Asimismo, señaló que a la fecha el Congreso de la Nueva Época es una “realidad hermosa” que ha realizado 1.800 asambleas sociopolíticas y culturales, además de más de 43 movimientos sociales y 264 comunidades de la vida cultural, política y social de Venezuela.

Al respecto, apuntó que gracias a la organización del Poder Popular se han fortalecido los distintos sectores garantizando así la recuperación económica y social del país.

“Las sanciones no nos han detenido (…) hemos aprendido el gran método de hacer mucho más con poco, de hacer algo para parir soluciones y no permitir el peor de los bloqueos, que es el bloqueo mental. No hay peor funcionario público que el que se somete al autobloqueo mental y dice no puedo”, subrayó el Mandatario.

Prensa Presidencial