Presidente llama a defender la paz de Venezuela

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llamó al pueblo a estar alerta y defender la paz de la nación.

“Llamo a la clase obrera venezolana, a los trabajadores y trabajadoras, a ponerse de pie para defender el derecho a la paz, a la tranquilidad, a la armonía nacional, para la recuperación económica y en contra de las sanciones criminales. Llamo a la clase obrera y el pueblo: ¡Alerta pueblo! ¡Alerta Patria!”.

Instó a los hombres y mujeres a enfrentar con la verdad a la manipulación, a la mentira y a la conspiración, al tiempo que reiteró su apoyo a la clase obrera del país.

“Soy el Presidente obrero, el Presidente de la clase obrera, el Presidente antiimperialista, que ha enfrentado el imperialismo y lo va seguir enfrentando con la verdad de Venezuela, con la dignidad del pueblo de Venezuela”, subrayó.

El Jefe de Estado indicó que la derecha pro imperialista ha subestimado a la clase obrera venezolana y que, a pesar de lo que planifiquen, no podrán con las mujeres y hombres trabajadores de la Patria.

“Con nosotros no han podido, no podrán jamás, hagan lo que hagan, digan lo que digan, se muevan o no se muevan, no podrán con la Revolución Bolivariana del siglo XXI, no podrán con la clase obrera, no han podido ni podrán jamás, por donde vengan, como vengan, la victoria nos pertenece”, subrayó.

Disminución de ingresos

“Hemos dejado de percibir un total de 232 mil millones de dólares en los últimos 6 años”, denunció Maduro al recordar que, producto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense, el país perdió el 99% del ingreso nacional.

Este hecho (las sanciones) ha quebrantado el ingreso de los trabajadores y trabajadoras que “hemos defendido de mil maneras y lo vamos a seguir defendiendo”.

Durante la clausura el IV Congreso de la Clase Obrera el Jefe de Estado destacó que “si hoy podemos tener 2.372 Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras activados, produciendo, empoderados, es porque nosotros hemos transitado un camino de 33 años de manera perseverante, inteligente, organizados, empoderados y con claridad del proyecto de futuro que es el socialismo bolivariano, revolucionario, cristiano del siglo XXI”.

Prensa Presidencial