Presidente de Irán ante sanciones: Estamos en lo correcto al no confiar en EEUU

Este viernes el presidente dela República Islámica de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, reiteró que su país no confía en Estados Unidos (EEUU), pues “no cumple con sus promesas”, de acuerdo con una publicación de Hispantv.

Raisi en un acto en el norte de Teherán (capital) indicó: “Cuando decimos que no confiamos en Estados Unidos, el mundo debe admitir que estamos en lo correcto cuando no confiamos en los que no cumplan con sus promesas”. Así mismo señaló que detrás de la política de restricciones de EEUU está su fracaso ante Irán, “enemigo por derrotarnos a través de las sanciones”, dijo

El mandatario iraní resaltó que la República Islámica va en el camino hacia la victoria y progreso, pues EEUU ya ha declarado que ha fracasado “de forma escandalosa en la campaña de ‘máxima presión’ contra Irán”. Apuntó a demás que es de sorprender que “los estadounidenses envían, por una parte, el mensaje de que están preparados para diálogos y acuerdo, mientras por otra siguen sumando sanciones”.

