Presidente : Guyana y Venezuela atraviesan momento de turbulencia

Al ser consultado en relación a cómo define la situación actual entre Venezuela y Guyana, el presidente Nicolás Maduro, enfatizó que ambas naciones “están pasando por un momento de turbulencia, porque Guyana actúa no como la República Cooperativa de Guyana, sino como la Guyana británica, aceptando que una nave de guerra vaya hasta sus costas y desde ahí amenace a Venezuela”.

Alertó el jefe de Estado venezolano que la “nave de guerra desde que partió hacia sus costas fue con una voz de amenaza a Venezuela; y que las declaraciones impertinentes, insolentes de la cancillería inglesa ha sido para reafirmar su amenaza a Venezuela”.

En ese sentido, apunta el presidente Maduro que su par guayanés “actúa como un presidente de una Guyana británica colonial, actúa como un país maniatado, sometido”.

En tanto, reiteró que no aceptará ninguna excusa. “No acepto sus excusas, el trata de excusarse, el presidente (Irfaan Ali,), diciendo que desde Guyana jamás van a amenazar a Venezuela. Pero, es que no es él, el que ha sacado una palabra de amenaza, son sus dueños, el antiguo y putrefacto ex imperio británico que ha mandado una nave. Ellos creen que Venezuela es la Venezuela de 1902, cuando vinieron con sus naves a bombardear Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira, y cuando vinieron a masacrar al pueblo de Venezuela para imponerle el Laudo Arbitral del 1899, cobrar las deudas inmorales e ilegales del siglo XIX”.

Contrario a ello, el Dignatario venezolano refirió que en la actualidad “Venezuela cuenta con un poder militar para responder” y que “somos un pueblo de paz, por las buenas todo, por las malas no nos busquen”, ratificó.

“Así que ¿que está haciendo el gobierno de Londres? y que ¿que está haciendo el presidente de Guyana? Burlarse del presidente Luis Inácio Lula Da Silva, del presidente de la CELAC, Rhalp Gonsalves; de todos los países de la Caricom”, denunció una vez más en esta entrevista.

Ellos se han burlado, amenazando a Venezuela con una nave militar y le han dado una patada al Aguerdo de Argyle. En estos momentos estamos en una situación de turbulencia que nosotros sabemos enfrentar, porque no nacimos el día de los cobardes”, advirtió.

Señaló saber muy bien como jefe de Estado y comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANBl qué hacer para defender la dignidad de Venezuela. “Aqui nadie va a venir a amenazar con barcos, ni hoy, ni nunca”.

Después de los Acuerdos de Barbados

Otra de las preguntas que surgió en la entrevista fue orientada a los Acuerdos de Barbados.

Sobre ello, el Mandatario indicó que ha “promovido mas de mil veces el diálogo con todos los sectores de la oposición. Estos diálogos con el sector extremista, Guaidocista de la oposición, de ultraderecha (…) esta es la oposición consentida y preferida de los Estados Unidos, es la oposición pro estadounidense, pitiyanqui, que es la Plataforma Unitaria”.

Insistió: “Esos diálogos los he promovido y los sostenemos de manera permanente. Son los diálogos públicos que se conocen (…) en privado, me he reunido con todos ellos, y se han mantenido los diálogos, a pesar de que sectores de esa oposición se sientan a dialogar y por otro lado están conspirando, para buscar dar un golpe de Estado en Venezuela, buscar matarme algunos de eso grupos”.

El presidente Maduro ratificó que creeen el diálogo permanentemente, mientras que evocó situación con Estados Unidos. “El comandante Chávez siempre buscó y me enseñó a buscar diálogo, entendimiento y convivencia y es lo que hemos hecho siempre”.

Prensa Presidencial