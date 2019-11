Presidente Evo Morales impulsa demanda por crímenes contra pueblo boliviano

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, anunció que impulsará las demandas necesarias por crímenes que se están cometiendo contra el pueblo de la nación del altiplano: “Yo tenía confianza en las Fuerzas Armadas (…) me duele ver que lo que compramos de Francia y China sea utilizado contra mis hermanos, siempre he dicho que esos equipos no es contra el pueblo, es para darle servicio al pueblo”.

Dijo en una entrevista para el medio internacional RT, que “estos delitos de lesa humanidad no van a quedar en la impunidad, vamos a hacer las gestiones, ya empezamos las demandas correspondientes porque esos comandantes traidores (William Kaliman y Jorge Tercero) no entiendo por qué cambiaron de mentalidad”.

Morales expresó que Kaliman en reiteradas oportunidades destacaba el crecimiento económico del país y los avances logrados en todas las áreas, difunde Telesur en su sitio web.

Por otra parte, Evo Morales acusó al exconmandate de la Fuerza Aérea boliviano, general Jorge Gonzalo Tercero por atentar en contra de su vida días antes que se consumara el golpe contra su Gobierno.

“Sorpresivamente, el helicóptero se cayó. Yo todavía estaba pensando que era por algún problema, pero ahora estoy convencido, convencido, de que eso fue un atentado”, comentó.

El 4 de noviembre tras haber inaugurado una carretera en un poblado de Bolivia, el mandatario tenía que ser trasladado desde Colquiri hacia Oruro, pero la aeronave sufrió un falla mecánica, de acuerdo con declaraciones oficiales.

Bolivia se encuentra sumida en una crisis política y social luego que pasado 10 de noviembre, Evo Morales presentara su dimisión al cargo de presidente tras los hechos de violencia que se comenzaron a perpetrar por parte de sectores opositores después que se conocieron los resultados de las elecciones generales, los cuales dieron como ganador al mandatario.

VTV