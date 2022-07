Presidente Díaz-Canel: El bloqueo financiero es la mejor prueba de que sí funciona el socialismo

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo, durante los actos conmemorativos del 69 aniversario del asalto al Cuartel de Moncada, que el bloqueo económico, financiero y comercial, y la persecución imperial contra su país “es ahora mismo la mejor prueba de que sí funciona el socialismo”.

Resaltó que el “socialismo no puede seguir siendo difamado en nombre de la libertad, mientras nos cierran las puertas de todo, para las finanzas, el comercio y los negocios, a los países que lo intentamos”.

Añadió, además, que en el sistema socialista de Cuba, y en medio del bloqueo, se ha levantado una obra de justicia social, que posiciona a su país al nivel de otras naciones más avanzadas en “indicadores claros de desarrollo humano como: la mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer, el acceso a la salud, la educación, la cultura, el deporte, la seguridad y protección ciudadana”.

Recalcó que no existe explicación para el sostenimiento del bloqueo contra Cuba, y lo que queda como justificación para ello es que “sin el bloqueo Cuba sería un modelo de sociedad humana demasiado subversivo para el orden mundial. Quitémonos el pretexto, entonces el mundo los va a respetar y juzgará a Cuba”.

Díaz-Canel hizo especial énfasis en el apoyo que existen de naciones hermanas y de países que respetan la libertad y la democracia, atizando que cada año las Naciones Unidas vota por el fin de bloqueo a Cuba de forma casi unánime.

“Cuba no está sola, no lo ha estado nunca. Cuba no solo representa una alternativa, somos la posibilidad que tiene ese mundo de probar que hay espacio para que todas las ideas y sistemas políticos y la democracia tan proclamada sea reconocida en toda su diversidad”, afirmó.

Para finalizar, el jefe de Estado de Cuba aseguró que, a pesar de la persecución imperial y bajo las presiones, su país no se ha doblegado ni renunciado a las aspiraciones socialistas que benefician a la humanidad.

