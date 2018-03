Ceela señala al sistema electoral venezolano como seguro y transparente

El presidente del Consejo de Expertos Electorales de América Latina (Ceela), Nicanor Moscoso, aseveró este jueves que el sistema electoral venezolano es seguro y transparente.

Durante entrevista en el programa Primera Página, señaló que el problema que manifiestan los electores es un problema meramente político.

“Es lamentable que no hayan llegado a acuerdos (…) Ambos sectores deben revisar su actitud para ver en qué momento trabajan por el país y que las elecciones sean lo que son, unas elecciones transparentes, aquí las elecciones se realizan muy bien”, agregó.

Del mismo modo, explicó que el organismo especializado en temas electorales acompañará el proceso, desde ver las normativas, calendario electoral y en el caso particular de Venezuela, acompañar las auditorías, destacando al respecto que no se inmiscuirá en temas políticos del país.

“Nosotros somos un consejo de expertos electorales, no nos metemos en asuntos legales y políticos, eso es un aspecto del país y las consecuencias las sufre el mismo país”, añadió Moscoso.

Igualmente, cuestionó la postura adoptada por la empresa Smartmatic, especializada en el diseño y despliegue de soluciones tecnológicas, al denunciar irregularidades en el proceso pero sin sostenerlas.

“Lamentamos que esta empresa, luego de pasar más de 15 años trabajando con el CNE, haya tenido esa denuncia, no porque lo haya hecho, sino porque no pudo sostenerla, no volvimos a encontrar ninguna denuncia adicional, explicación alguna, dijo lo que dijo y desapareció. Si ellos tenían los justificativos debieron mantenerlos y demostrarlos”, exaltó.

