Presidente a seguidores de la nefasta conseja de Milei: Véanse en el “espejo de Carlos Andrés Pérez”

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fustigó este jueves la conseja libertaria que llega desde Argentina, en la voz de Javier Milei, con la que, denunció: “Se pretende desaparecer el Estado, desnacionalizar las economías y prácticamente convertir a los países en países sin Estados, sin leyes, sin derechos colectivos, sin independencia, sin soberanía y sin economía”.

A propósito de ello, alertó que esta es la peor propuesta que “jamás se haya escuchado y se haya tratado de implementar en un país de América Latina, la que está tratando de implementar Javier Milei”, durante la Jornada de trabajo con la Plenaria del Consejo Federal de Gobierno en el marco de las 7T. Nets, desde el Palacio de Miraflores en la ciudad de Caracas.

El Jefe de Estado recordó que hay quienes en Venezuela y en el mundo dicen que Milei es el “líder” y el “proyecto de Milei es el proyecto a traer a Venezuela”, razón por la que invitó, a quienes así lo consideran, “verse en el espejo de Carlos Andrés Pérez y se vean en el espejo del 27 y 28 de febrero de 1989. Venezuela fue el primer país que le dijo al neoliberalismo, del pensamiento único, en 1989 (…) le dijo no al “paquetazo neoliberal”, no al neoliberalismo, no al capitalismo salvaje”.

Atribuyó este comportamiento a la admiración que sienten por “países como Estados Unidos donde hay un Estado fuerte, leyes fuertes. Milei se va para Davos (ciudad en Suiza) a decir que no hay que pagar impuestos. ¡Vaya a Estados Unidos y diga que no hay que pagar impuestos!, preso y la silla eléctrica”.

“¡Que alguien en Estados Unidos diga no pago más impuestos, llamo a que no se pegue más impuestos (…) a la media hora le llega el FBI!”, manifestó el Mandatario venezolano.

En contraste, el presidente Maduro refirió que es necesario un Estado moderno, descentralizado y que tome en cuenta la diversidad de las regiones y las fortalezas de esa diversidad, sin embargo, “que represente a un país, que cohesione a un país y sea capaz, a través de las leyes, traer paz a un país, trabajo, prosperidad, progreso, avance”.

De ahí, señaló que radica la importancia del Consejo Federal de Gobierno y de que este año perfeccione sus mecanismos institucionales y avance en la coordinación real y verdadera.

Durante la alocución, también recordó que los alcaldes y gobernadores, son quienes llevan en “sus hombros la pesada carga de atender los problemas de todo nuestro pueblo y de buscarle soluciones innovadoras, creativas y sustentables”.

Prensa Presidencial