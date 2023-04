Poder Popular de la región occidente participa en la Conferencia “La Comuna como esperanza real de futuro”

En aras de avanzar en la construcción del Estado comunal, la Escuela Decolonial Comuna o Nada dictó este jueves por segundo día consecutivo en Barquisimeto una conferencia magistral sobre “La Comuna como esperanza real de futuro, como modo de vida, igualdad y justicia”.

Voceros y voceras de las diferentes Comunas de los estados Lara, Mérida, Zulia, Barinas, Apure, Lara, Yaracuy, Portuguesa y Falcón, recibieron formación por parte de los ponentes internacionales Ramón Grosfoguel, de Puerto Rico, y Katya Colmenares, de México.

En este contexto, el investigador Ramón Grosfoguel explicó que Venezuela está viviendo un momento histórico, porque es el único país que está avanzando en la construcción de las Comunas.

“En muchas partes del mundo se cree que las Comunas son una utopía, sin embargo, ayer cuando visité la Comuna El Maizal del estado Lara, pude observar cómo esa comunidad tomó las tierras para la producción, construcción de escuelas y cría de ganado”.

El internacionalista instó a estudiar la historia de la Comuna de París, las Comunas de Rusia y China, para tomarlas como referentes y evaluar los errores que se cometieron y que debilitaron a esos movimientos sociales.

Entre tanto, la profesora Katya Colmenares en su ponencia destacó que es necesario producir una nueva cultura donde el ser humano tenga conciencia colectiva y humanista.

“Hay que construir una nueva realidad, un nuevo modo de producción donde el individuo piense en colectivo y no de forma individualista. Hay que promover la transformación cultural, el hombre debe reforzar los valores de la unidad, la solidaridad y el respeto hacia la naturaleza y la vida en el planeta”.

Lo comunal no se decreta se construye

Por su parte, el ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, inició su alocución citando al maestro Simón Rodríguez, quien siempre tuvo pensamientos y fue un hombre decolonial.

Señaló que la Escuela Decolonial del estado Lara presenta a la Comuna como una alternativa civilizatoria, para seguir existiendo, para seguir viviendo.”Hay que tener mucha conciencia, no se deben copiar modelos de estados, sino más bien tomar lo mejor de cada uno, hay que fortalecer el carácter decolonial de la Revolución Bolivariana”.

Insistió en que “lo comunal no se decreta, se construye, se genera, se siembra, se cultiva, se cosecha. Si nosotros no logramos concebir una sociedad comunal, es decir, una sociedad que se fundamente en lo comunitario, en las Comunas, si no logramos cambiar los valores, si no logramos interrelacionarnos y producir de otra manera, cualquier institución que surja de esas relaciones humanas no va a ser comunal”.

Finalmente, reconoció los altos niveles de organización y autogobierno de las Comunas El Maizal y La Espada de Bolívar del estado Apure, al tiempo que instó a trabajar en unidad con los cuatro niveles de gobierno para impulsar y fortalecer la economía para la vida.

Prensa Mincomunas