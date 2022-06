Petro reitera su disposición de normalizar relaciones con Venezuela

El presidente electo de la República de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su deseo de normalizar las relaciones con Venezuela con miras a coadyuvar al desarrollo económico de la región.

«Hay que normalizar las relaciones. Eso porque venimos de años y hay complejidades en muchos temas. La frontera es mi principal preocupación. Porque ahí hay una ilegalidad fuerte, muy fuerte. También hay unas posibilidades reales», puntualizó Petro en una entrevista con el portal colombiano Cambio.

«Cúcuta no es un pueblo andino alejado del mar. Cúcuta es un pueblo costero. Está a una hora del mar, solo que el mar está al otro lado. ¿Entonces, cómo es que no aprovechamos eso para industrializar el territorio? O sea, por nuestras dificultades políticas entre naciones no se aprovecha de una ventaja territorial enorme que hay ahí», aseveró Petro.

Otro tema que abordó en la entrevista fue el referido a la estatal venezolana Monómeros, que está en suelo neogranadino, y que fue entregada indebidamente por la administración de Iván Duque al exdiputado Juan Guaidó, tal y como lo ha denunciado el Estado venezolano.

Al respecto, Petro señaló: «Otro problema inmediato es Monómeros, porque ni más ni menos Monómeros, que es una empresa desconocida para muchos colombianos, ubicada en Barranquilla y que es colombo venezolana, con mayoría venezolana, es la que producía los fertilizantes y hoy el problema fundamental de la agricultura y el hambre son los fertilizantes. La asfixia financiera que ha sufrido esta empresa la tiene paralizada y los fertilizantes los estamos importando a tres veces el valor».

Por otra parte, en la entrevista, el mandatario electo abogó por crear un consenso entre las fuerzas progresistas de ese país que desean una transformación a través de objetivos comunes y romper con sectarismos.

Mencionó una serie de temas urgentes que atenderá de forma inmediata una vez que se inicie su mandato oficialmente el próximo 7 de agosto, refiere nota de Últimas Noticias.

Indicó que su Gobierno se propone «romper con los sectarismos, tanto de derecha como de izquierda, para lo cual hay que hablar con todos los sectores y construir acuerdos».

YVKE Mundial