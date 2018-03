Solo partidos con candidatos presidenciales podrán participar en legislativas

La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D Amelio, ratificó que las organizaciones políticas que no se postularon en las elecciones presidenciales no podrán hacerlo ahora en las legislativas. “Es un solo proceso, hay una convocatoria y un día de elección para tanto presidente como legislador. Ocurre porque es un solo proceso”, explicó en entrevista en el programa Al Aire, de VTV.

Los partidos que decidieron no ir al proceso electoral, convocado para el próximo 20 de mayo del presente año, se auto-cancelaron. “Los partidos AD, IPP (Independientes por el Progreso), Nuvipa y UNT estaban autorizados para postularse en las elecciones, pero no lo hicieron por lo que no aparecerán en el tarjetón electoral”.

Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) no van a participar en las próximas elecciones porque se autocancelaron al no participar en el proceso de legitimación ante el ente rector.

Las organizaciones políticas que no postularon candidatos tampoco pueden participar en las auditorías del Poder Electoral.

Para las elecciones presidenciales del 20 de mayo se postularon 14 organizaciones con fines políticos nacionales. “Los 14 partidos, el grupo de electores y la iniciativa propia que se postularon a las presidenciales son las que pueden postularse para las elecciones de consejos estadales y concejos municipales”, indicó.

La titular del CNE explicó que en estas las elecciones presidenciales podrán votar todos los venezolanos y venezolanas que se encuentran residenciados en el exterior, mientras que en las legislativas participaran los extranjeros que residen en Venezuela.

CIUDAD CCS