Participantes de la Cumbre Internacional contra el Fascismo condenan rusofobia de EEUU-OTAN

Reunidos en Caracas, la capital de Venezuela, intelectuales, comunicadores y dirigentes políticos de varias partes del mundo, como el mexicano Fernando Buen Abad, fijaron posición sobre el conflicto en Ucrania y coincidieron en denunciar un peligroso resurgimiento del fascismo auspiciado por EEUU y la Unión Europea.

Venezuela acoge la Cumbre Mundial contra el Fascismo con la participación de cerca de 200 invitados de los cinco continentes, 20 años después del fallido golpe de Estado contra el líder venezolano Hugo Chávez.

Aquel 11 de abril de 2002 es recordado en Venezuela por el secuestro del presidente Chávez (1999-2013) y la persecución desatada por los golpistas contra el pueblo venezolano que defendió a su Gobierno legítimo en las calles y que 48 horas más tarde consiguió, junto con los militares patriotas, restaurar el orden constitucional y el retorno del líder bolivariano al poder.

«Si la historia hoy está marcando un resurgimiento del nazifascismo, Venezuela no puede no ser un epicentro para denunciarlo. Aquí hubo un 13 de abril, aquí se derrotó un golpe fascista. Y denunciar al nazifascismo es denunciar al capitalismo que, como decía Bertolt Brecht, le da razón de ser. Y eso está nítido en el pueblo venezolano», expresa el filósofo mexicano Fernando Buen Abad.

Sputnik conversó con este doctor en Filosofía e impulsor de la Universidad Internacional de las Comunicaciones (UICOM) durante una actividad que algunos invitados a la cumbre realizaron en la sede de la casa de estudios en Caracas, y donde se resaltó el «resurgimiento del fascismo» a partir del conflicto en Ucrania.

Para Buen Abad, la iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Joe Biden de avanzar con la OTAN —utilizando a Ucrania— hacia la frontera con Rusia, sufrió en las primeras horas una derrota, cuando Rusia logró rápidamente desnudar dos elementos centrales en esta historia: la subordinación de Europa a los intereses de EEUU y la consolidación de los grupos «nazifascistas» que operan en el conflicto.

«Nada de lo que [Vladímir] Putin diga o de lo que allí ocurra está huérfano de historia. Allí se sembró, intencionada, sistemática y pacientemente, durante mucho tiempo, un nido de nazifascistas que ha venido amenazando a todo el planeta; han exhibido el repertorio de canalladas de ISIS [Estado Islámico, proscrito en Rusia], es la misma escuela. Entonces, esa hipótesis política de Putin respecto al foco nazifascista en Ucrania, lo que ha necesitado es tiempo para quedar en evidencia», enfatizó el catedrático mexicano.

El fascismo «está vivo»

La delegación internacional antifascista, integrada por intelectuales, comunicadores y activistas políticos de varias partes del mundo, fue recibida en la sede de la UICOM por su rectora, la periodista y parlamentaria venezolana Tania Díaz.

La diputada del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) repasó los objetivos de la flamante iniciativa creada en Venezuela por iniciativa del Foro de Sao Paulo, la plataforma de articulación de organizaciones sociales y partidos políticos progresistas de América Latina y el Caribe.

«Estamos creando con esta universidad un espacio de formación, organización y movilización para poder tener un discurso propio y enfrentar el discurso único de la dictadura mundial capitalista. Y tenemos urgencia, porque estamos viendo la estrategia de dominación absoluta que pretenden hacer a partir del conflicto en Ucrania», explicó la diputada.

Tania Díaz dijo a Sputnik que con la UICOM buscan una universidad de referencia en materia comunicacional, que empieza en Venezuela pero con planes de multiplicarse en una primera etapa a través de articulaciones con institutos de investigación en Cuba, Nicaragua, Argentina, Ecuador y México, y crear una fábrica de contenidos, una agencia de noticias y una plataforma de distribución propia.

«El fascismo está vivo y con ganas de golpear duro, como hace cada vez que hay avances de los pueblos en su lucha por su independencia y soberanía. Ante eso, a nosotros nos queda crear nuestros espacios y encontrar la manera de que nuestros relatos sean visibles», expresó la rectora de la Universidad Internacional de la Comunicaciones.

Rusofobia ‘made in USA’

Desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, EEUU ha conseguido establecer un consenso mediático e ideológico «muy peligroso» para el mundo, denuncia en conversación con Sputnik Manolo de los Santos, codirector de The Peoples’s Forum, un centro formativo y cultural para los pobres y los trabajadores en EEUU.

Este joven militante se refiere a la denominada rusofobia, la guerra declarada por Occidente contra todo lo que tenga que ver con Rusia, desde equipos de fútbol, medios de comunicación, multimillonarios, orquestas, compañías de ballet, científicos, bancos y hasta la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V: todos por igual, blanco del odio antirruso.

«No había visto nada igual desde los primeros días del 11 de septiembre de 2001, cuando también hubo un gran consenso ideológico en el seno de la sociedad norteamericana para imponer quién era el enemigo. Y creo que hoy hemos sobrepasado ese momento inclusive: Rusia es el enemigo y todo lo que se haga en contra de Rusia es aceptado, incluso si va en contra de los derechos de los mismos ciudadanos norteamericanos que quieren plantear un punto de vista diferente», afirma De los Santos.

Par el activista radicado en la ciudad de Nueva York el conflicto en Ucrania ha dejado en evidencia que los países que han venido presentándose como defensores de la libertad «son los primeros en atacarla».

«Me molesta mucho cómo han cerrado varios medios rusos en Europa y en otras partes del mundo, es una vergüenza. ¿A qué le tienen miedo, si al final de cuentas los medios occidentales siguen siendo los dueños de la comunicación en el planeta? Hay que tomar en cuenta que hoy es contra los medios rusos y mañana será contra todos nuestros medios independientes y medios alineados con otros países en lucha», concluyó el invitado a la Cumbre Mundial contra el Fascismo proveniente de EEUU.

Fascismo y comunicación de guerra

Igual que de De los Santos piensan los integrantes de Voces en Lucha, un espacio de comunicación popular que nace en España en 2015, y desde entonces desarrolla un acompañamiento a los diferentes procesos políticos y luchas sociales en América Latina.

Sputnik conversó con Vanessa Pérez y Raúl García, quienes denunciaron la prohibición en Europa de los medios de comunicación Sputnik y Russia Today.

«Es un vergüenza y una expresión de que no existe ni libertad de expresión ni de prensa. De hecho, en España tenemos una ley mordaza que está vigente, y se nos estigmatiza y persigue a los comunicadores sociales. Pero también es expresión de que hay un temor de que otra comunicación llegue a las conciencias y genere opiniones diversas y debates», apuntó Pérez.

La licenciada en filosofía y escritora española piensa que es muy importante la cumbre organizada por Venezuela, porque retoma el «internacionalismo, que se ha venido abandonando por el debilitamiento económico e ideológico de las fuerzas alternativas en el mundo».

Consultada sobre si es una realidad el resurgimiento del fascismo en Europa, la comunicadora fue categórica: «El fascismo está creciendo desmesuradamente, por más que lo oculten, le quiten o le cambien una palabra, la realidad es que Ucrania tiene un ejército nazi, basta ver determinadas fotografías y las banderas que ondean», señaló.

Para Raúl García hoy lo que existe es «comunicación de guerra, y los medios que tratan de posicionar otros relatos son perseguidos o directamente eliminados, censurados».

«Estamos en un momento en que los poderes hegemónicos de Occidente desencadenan una guerra contra el enemigo ruso. Entonces vemos que la información está ligada a la guerra, tiene un carácter político-mediático de guerra, que usa la propaganda como forma de difusión de la información y que coincide con la línea que imponen EEUU y la OTAN», declara el comunicador popular de Voces en Lucha.

García considera que espacios como esta cumbre son imprescindibles para debatir y construir alternativas que hagan frente a la «agenda fascista» que se ha desplegado y que «para nosotros es un asunto de primer orden en Europa».

Contra la confusión

El conflicto en Ucrania ha presentado «novedades» respecto a las formas clásicas que ha adoptado la guerra comunicacional en los recientes conflictos bélicos, dice Fernando Buen Abad.

A la calumnia y el linchamiento mediático, explica, se le ha sumado ahora «el campo de la confusión generalizada», un recurso al que la OTAN recurrió luego de verse «impotente» cuando Rusia toma la decisión de iniciar la operación militar en Ucrania.

«Hasta cierto punto, en la historia de los episodios bélicos, en materia de comunicación hacía falta una columna vertebral que fuera indicando las nuevas categorías; ni Hitler se privó de sacar teorías, tesis, liderar con una actitud discursiva muy potente. Ahora se trata de confundir, confundir y confundir. Y creo que eso es una novedad», revela el rector internacional de la UICOM.

El investigador mexicano se basa incluso en la actitud de la dirigencia política ucraniana que «hoy no hace más que abonar sistemáticamente a esa tesis».

«Hablan de manera confusa, se retractan a los dos días; vuelven a hablar de que van a estar al margen de la OTAN, e inmediatamente después vuelven a colocar la necesidad de armas; este ir y venir no sería tan fácil manejarlo si no hubiera este universo de confusión donde mucha gente ha caído y ya no atina a saber ni a opinar nada», asevera.

Buen Abad concluye en que la ofensiva de la OTAN nos está indicando que la siguiente etapa de la guerra es en el cerebro de las personas y que ya no es suficiente inducirnos a repetir un discurso para domesticar nuestras vidas, sino que ahora de lo que se trata es de dominar los procesos cognitivos.

«Frente a esta guerra cognitiva, necesitamos desarrollar un cuerpo teórico-metodológico avanzado que nos permita analizar y responder en tiempo real esta ofensiva, porque hoy venimos trabajando esta problemática como con un espejo retrovisor: mientras analizamos y tratamos de entender la última canallada disparada ayer, vienen con otra canallada hoy. Y este modelo nuevo no lo podemos copiar, debemos crearlo desde nuestras experiencias de lucha para dar la batalla contra la estructura monopólica dominante de medios», concluyó Buen Abad.