Parlamentarios opositores agredieron a la prensa durante la sesión de la AN (+VIDEOS)

Prensa PSUV.- Este domingo, durante la sesión de la Asamblea Nacional, que tenía como objetivo principal la elección de la nueva junta directiva, parlamentarios opositores, al verse derrotados por parte de su propia cúpula, canalizaron su molestia y no desaprovecharon la oportunidad para agredir a periodistas y reporteros de diversos medios de comunicación nacional e internacional.

En este sentido, la periodista de Red Radio, Roxana Silva, quien denunció la agresión por parte de la bancada opositora, mientras cumplía con su labor de informar acerca de la situación que se desarrollaba en el Palacio Legislativo.

«Cuando me acerqué a grabar al bloque opositor, las mujeres me atacaron y me quisieron dañar una cámara y en este momento me sacaron mi teléfono de un bolsillo», expresó Silva.

[VÍDEO] #URGENTE Momento en que diputado opositor José Trujillo Vera @dipjosetrujillo manda a diputadas opositoras a agredir a la periodista @nawseas de @RedRadioVe, previo a que los mismos robaran sus pertenencias #SesionAn #5Ene pic.twitter.com/LUULoCgKcz — REDRADIOVE (@RedRadioVe) January 5, 2020

Por su parte, la periodista del medio brasileño OperaMundi, Fania Rodríguez. también manifestó haber sido agredida por parte de diputados de la oposición, quienes de manera prepotente y agresiva, le exigieron salir del parlamento.

«Ramos Allup me apunta con el dedo y me dice que me retire y ahora se acerca la diputada de Voluntad Popular y me dice igualmente que me retire. ¿Por qué? Si estoy haciendo mi trabajo», indicó Fania Rodríguez.