Parlamentaria vasca Jasone Agirre intercambia conocimientos con diputados de la AN

Con el objetivo de intercambiar saberes en temas políticos, culturales, legisladores de la Asamblea Nacional (AN) recibieron a su colega del Parlamento Vasco, representante del municipio español Vizcaya, Jasone Agirre Garitaonandia, para desarrollar una agenda de trabajo con la diputada vasca.

Al respecto, el parlamentario venezolano Roy Daza explicó que junto a la legisladora Agirre Garitaonandia realizarán algunas actividades para rememorar la trayectoria del Padre de la Patria, Simón Bolívar, así como crear la Cátedra Universitaria Simón Bolívar, refiere nota de la Asamblea Nacional.

Por su parte, la parlamentaria vasca manifestó su satisfacción por el encuentro con sus pares venezolanos de la AN. “Me ha sorprendido ver reunidos en una misma mesa a parlamentarios del gobierno y de la oposición, lo que deja ver que Venezuela, y su pueblo, son lo primero, luego los partidos. Es lo que he vivido y me quedo con esa idea. Es lo que me llevo de este hermoso encuentro con parlamentarios venezolanos”, aseveró Agirre.

En el encuentro también participaron las diputadas Victoria Mata, Olga Morey, Eirimar Malave, Desiree Santos Amaral, y los diputados Pedro Rojas, José Matos, Fiodar Acosta, Leonel Muñoz, y Daniel Montealegre.

VTV