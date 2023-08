Países que integran el grupo de los Brics analizará incorporación de nuevos miembros

Los jefes de Estado y de Gobierno de los países que integran el grupo de los Brics celebrarán su XV Cumbre del martes al jueves próximo en Johannesburgo, Sudáfrica, con una agenda que comprende la incorporación de otros países al bloque y el lanzamiento de una nueva moneda digital.

El cónclave, que se realiza de manera presencial por primera ocasión luego de la pandemia de la Covid-19, reunirá a los presidentes de China, Xi Jinping, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; al primer ministro de India, Narendra Modi, y al mandatario anfitrión, Cyril Ramaphosa.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidió no asistir a la capital sudafricana, por lo que ofrecerá un discurso por videoconferencia el miércoles 23 de agosto. La delegación rusa estará encabezada por el canciller Serguéi Lavrov.

Los Brics Plus

Los líderes de los Brics (acrónimo formado por los países miembros del bloque: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) tendrán como punto principal de análisis la definición del protocolo de adhesión de nuevos países, ya que casi 25 lo han solicitado.

#BRICSZA🇿🇦 | The stage is set for the #BRICS Business Forum hosted by Minister of Trade, Industry and Competition, Mr Ebrahim Patel at the Sandton Convention Centre ahead of the XV #BRICSSummit2023 🇧🇷 🇷🇺🇮🇳🇨🇳🇿🇦 pic.twitter.com/T0FosjfraL

— South African Government (@GovernmentZA) August 22, 2023