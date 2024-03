OPINIÓN | ¡No es un año electoral cualquiera!

Hoy escribo a la militancia de nuestro glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y una vez más haré el mayor esfuerzo por hacerlo de una forma clara, sencilla, transparente y potable, dada la importancia del tema, con el único fin de que todos ustedes tengan el conocimiento básico para la defensa comunicacional, corrijo, para que se apropien del conocimiento esencial.

El día de ayer, mientras el presidente Nicolás Maduro se encontraba en San Vicente y las Granadinas, en el aeropuerto de Argyle en la VIII cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) estrechando la mano de todos, inclusive la del presidente de la República Cooperativa de Guyana, dónde asistieron 33 mandatarios de la región con la ausencia de Milei, fue lanzado otro ataque contra Venezuela, está vez desde la permeada, financiada e instrumentalizada Corte Penal Internacional (CPI).

Se conoció la decisión unánime de los 5 jueces de esa CPI que no acogieron los argumentos de Venezuela para desechar dicho proceso y que por el contrario, se desestimaban sus alegatos en favor nuestro.

Una vez se conoció el dictamen, salió toda la maquinaria occidental, sus corporaciones, laboratorios y anclas hacer lo que les es cotidiano, atacar a Venezuela y su presidente.

Es importante, primero distinguir que una apelación es un acto procesal que no pone fin al proceso judicial, menos aún resuelve el fondo de la cosa que se juzga, es realmente lo que en derecho llamamos nosotros los litigantes y estudiosos del derecho un mero recurso ordinario que nos permite ir adecuando el proceso al fin último del mismo que no es otra cosa que la verdad.

Ahora bien, al paso salió como siempre en defensa de Venezuela y su verdad, la Vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, la Dra. Delcy Rodríguez quien en una declaración por los medios del Estado entre otras cosas, aclaró, cito: «nunca tuvimos acceso, al examen preliminar» esta declaración de la Vicepresidenta por si misma evidencia la violación flagrante del derecho a la defensa y el debido proceso, principios sagrados en todo el proceso judicial.

Es muy importante, aclarar e internalizar que cuando a un justiciable ya sea persona natural o jurídica o al propio Estado según sea el caso, no se le permite accesar a las actas o actos del proceso, no sólo se le violan los principios antes mencionados, sino que se le viola el PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA PRUEBA O INDICIOS en su «contra», mal podría sujeto alguno desvirtuar lo que hay en su contra si no lo conoce, es algo así como estar enfermo sin diagnóstico para saber de qué puedes defenderte y que remedio natural o fármaco tomar en la defensa de tu humanidad. Espero haber sido llano en este punto. Porque es aquí precisamente dónde está el mehollo del asunto en este manipulado proceso.

El principio de la UNIDAD DE LAS PRUEBAS O INDICIOS, al no tener acceso para controvertir los hechos, dichos, documentos, o cualquier otra clase de elemento traído al proceso que no se pueda conocer y por ende desvirtuar por la negativa del juez o jueces rectores del proceso, tal cual lo han hecho además con las «supuestas» declaraciones de testigos, ANULA todo el proceso, entiéndase bien, todo el proceso. Y por esa razón podemos desde ya inferir a partir del dicho serio, responsable, pedagógico y metodológico al que nos tiene acostumbrados nuestra Vicepresidenta que estamos de nuevo ante otra estrategia imperial con el único fin de descalificar al único candidato de la revolución que hace dos días convocó a una concentración para conmemorar el carácter antiimperialista de esta revolución y que asustó al imperio, lo que lo llevó activar a la vergonzosa Corte Penal Internacional.

Todas las estrategias se le han caído al imperio, la María Machado queda descalificada ante los ojos imperiales una vez que se dieron a conocer las encuestas solicitadas por ellos mismos desde Colombia, «no tiene ranking» parafraseando al Comandante Chávez.

El 97 % de los partidos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) atendieron la convocatoria hecha por el digno presidente de la Asamblea Nacional, el camarada Jorge Rodríguez que una vez más de forma impecable, logró el objetivo fundamental de la convocatoria que no era más que una propuesta sería y responsable ante el país de un cronograma para ser evaluado por el órgano electoral, además ratificada por el 84% de los votantes de las megaelecciones que tuvieron lugar en Venezuela con rotundo éxito. Cabe señalar en este punto los ataques comunicacionales de las últimas semanas nacional e internacionalmente con el caso de la espía venezolana «luchadora de DDHH» Rocío San Miguel o el del militar, supuestamente «secuestrado» por el gobierno venezolano en territorio chileno, ambos casos ya desvirtuados en las redes, porque las mentiras tienen patas cortas.

Ante el rotundo éxito del presidente Maduro en la mega concentración, donde el pueblo consciente, noble, amoroso, leal y valiente ratifica su carácter antiimperialista y evidencia desde ya el triunfo de las presidenciales, la fiera herida se reactivó, presionando a la Corte Penal Internacional que no se ha percatado del etnocidio que hoy Netanyahu comete contra el hermano pueblo palestino.

Camaradas militantes a ustedes me dirijo desde el mismísimo portal del PSUV, para recordarles que no es momento de dudas y menos de permitir manipulaciones, el Comandante Chávez, nos preparó para las grandes batallas, firmeza y convicción en estos momentos de decadencia del último imperio sobre la faz de la tierra. La fiera herida de muerte (EE.UU.) está herida y es cuando se hace más peligrosa. Por eso recordemos a Chávez «Unidad, unidad y más unidad» o la oligarquía nos devorará.

¡Patria o muerte !

Wilmer Armando Depablos

Analista Internacional de la Geopolítica en el nuevo orden mundial.