OPINIÓN | ¡La bestia herida sangra en la 78° Asamblea General, la verdad se impone!

Wilmer Armando Depablos

Analista Internacional

En el marco de la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en New York esta semana, se hizo más evidente su verdadera crisis institucional.

El propio Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) evidenció esta reforma urgente, cabe destacar que la propia Secretaría General, hoy dirigida por Antonio Guterres, está al igual que sus 6 otros organismos sumamente cuestionada, por haber sido permeada e instrumentalizada a favor de los intereses de EEUU y sus aliados, en virtud del financiamiento a esta organización.

La valoración hecha a la ejecución de la agenda 2030 pone de relieve la ineficacia de este organismo, que no alcanza ni el 15 % de ejecución del mismo y menos de sus 69 líneas ya que esta institución se ha dedicado en los últimos 7 años a complacer los lineamientos de EEUU, el Reino Unido, Francia, Alemania e Israel que son los países que manejan la organización.

Y otra estructura sumamente cuestionada es el Consejo de Seguridad, que debe ser equilibrado, la propuesta de Brasil de que América Latina debe estar representada al igual que nuestra hermana África y sus 54 países, es un imperativo a todas luces.

Pero más allá de la modificación interna para una participación del Sur Global, se cuestiona que sus resoluciones que tienen «carácter vinculante» no se aplican, lo que se hace visible con el derecho a Palestina y su pueblo y que nuevamente evidencia la ineficiencia de la Secretaria General de este organismo.

Hemos visto en esta sesión de la 78 Asamblea General, el irrespeto de la presidencia al dar derecho de palabra a Ucrania, previo a un miembro del Consejo de Seguridad, todo con la intención de imponer el tema ucraniano y realzarlo de forma grosera en la agenda mundial. Lo cual no lograron.

Es importante señalar que mientras el presidente de EEUU, Joe Biden utiliza un verbo guerrerista, propio de los intereses de quienes mueven los hilos bajo la creencia de la Doctrina del Destino Manifiesto ( que creen seguir imponiendo), el presidente de la República Federativa de Brasil, nos muestra otra cara, con un verbo de ponderado, llamando a otro mundo regidos por principios de respeto, cooperación y complementariedad, desde una óptica de iguales, diametralmente opuestas estas dos voces, lo que evidencia al mundo unipolar desesperado versus el mundo multipolar y pluripolar que nace con altura histórica.

Hemos oído sin lugar a dudas en casi todas las intervenciones el grito desesperado, clamor y llamado a un profundo cambio que permita un sistema financiero más justo y esto refiriéndose a las estructuras nacidas con Bretton Woodds, llegó el momento de un justo cambio.

Las deudas externas de los países pequeños o menos desarrollados someten a estas economías y sus pueblos a una nueva forma de colonización ya que la mayoría de su producto interno bruto PIB se usa para pago de intereses y servicios de la deuda.

Llama poderosamente la atención la firme posición de los países africanos en relación a la neocolonización de Francia y EEUU y la intervención del presidente sudafricano, Ramaphosa Ciryl, en el sentido de que los recursos de este bloque es para ellos, basta de explotación.

La 78 Asamblea se celebró sin la presencia de los líderes de las potencias más relevantes: militar como Rusia, económica como China, emergente como India pero además ausentes los propios líderes del G7 esto tiene una lectura muy importante porque se lee, tenemos otros asuntos más relevantes que atender. Lo que enfureció a Biden.

Biden trató de ucranizar las sesiones de la Asamblea pero el nuevo orden mundial, el Sur Global impusieron evidentemente los temas más relevantes: la crisis del cambio climático, la migración, la alimentación, la deuda externa como nueva forma de colonización, las medidas coercitivas unilaterales, el abuso de sistema financiero dirigido por occidente, las vetustas organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, etc.

Mientras ocurren las sesiones en la Asamblea General se inició un nuevo conflicto entre Armenia y Azerbaiyán que no podemos subestimar, del cual se pronunciaron varios líderes pero que además ponen en alerta la nueva estructura o andamiaje y agenda del Sur Global.

No menos importante son las infames declaraciones de Luis Almagro sirviendo a su amo imperialista y sus aliados al tomar parte en el tema de nuestra zona en reclamación, pero una vez más nuestra digna Vicepresidenta la Dra. Delcy Rodríguez le sale al paso, en eso ella tiene un doctorado, in situ, la vimos magistralmente defendiendo la posición de Venezuela ante el ministerio de colonias ( OEA) antes de nuestro retiro del mismo.

Los ataques del imperio no llegan hasta ahí, y hemos visto nuevamente al sub secretario de EEUU pretendiendo darle instrucciones a nuestra patria sagrada de cómo comportarnos ante el litigio que mantenemos con el Reino Unido y el cual atendemos ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Mayor arrogancia la de este vergonzoso y decadente imperio, que alza su voz en defensa de los intereses de la EXXON MOBIL que ilegalmente extrae recursos de una zona en reclamación o litigio ante lo cual nuestra cancillería y Asamblea Nacional se pronunciaron contundentemente. Y ahora con asombro vemos la intromisión esta vez de la Secretaria de la CARICOM quién de forma trasnochada y manipulada tergiversa el comunicado de nuestra cancillería, organismo al cual le contestamos y le invitamos a no desprestigiar este mecanismo con posturas interesadas que no responden a la verdad.

Yván Gil Pinto, nuestro digno canciller hizo lo propio al denunciar en el seno de la 78 Asamblea General las pretendidas intenciones del Comando Sur en la región en controversia, es clara y evidente la postura del imperio y su brazo armado en la región ya denunciadas por la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, en más de una oportunidad. La Richarson no descansa «vigilando las materias primas de su patio trasero» confesión pública hecha por ella recientemente.

Seguimos atentos, en Venezuela, la fiera está herida de muerte, se evidencia en la Asamblea General de la ONU, cuando el Sur Global impone la agenda, cuando se hace evidente la ausencia de grandes lideres y cuando cada intervención descalifica al supuesto defensor de democracias y derechos humanos ( EEUU) en medio de la guerra civil que vive a lo interno aupada por Trump y su terror de ser juzgado y condenado, cuando su economía está en la peor de la crisis después del 28 y a punto la peor recesión que hayamos visto en EEUU y UE.

Seguimos atentos porque su objetivo ahora es Latinoamérica pero lo estratégico es Venezuela de cara a las próximas elecciones en la que este pueblo consciente reelegirá al único presidente chavista, hoy más que respetado en todos los escenarios internacionales, ante el rotundo fracaso de querer aislar a nuestro amado país. Fracasaron y seguirán de fracasando porque además la CEPAL, el CREDIT SUISSE y hasta el propio FMI preveen el mayor crecimiento de Venezuela en la región.

Venezuela se pasea por todos los escenarios mundiales con altura estratégica, nuestra economía se levanta, hemos logrado soberanía alimentaria y ahora exportaremos para los gigantes aliados (China e India), estamos en posesión de las reservas certificadas más grandes del mundo en petróleo, oro y diamantes entre otros, somos y seguiremos siendo soberanos y libres.

No somos, ni seremos colonia o neocolonia de imperio alguno y menos aún de un imperio en decadencia. Somos hijos de la Bolívar y de Chávez dirigidos por un líder que jamás traicionará nuestro legado, Nicolás Maduro Moros al que el pueblo, las Fuerzas Armadas Bolivarianas acompañan en una perfecta combinación digna y soberana.

La bestia está herida de muerte, cuidado al parpadear.