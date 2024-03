Lea el siguiente escrito | El asesinato del Comandante Hugo Chávez

EL CÁNCER COMO ARMA SECRETA CONTRA LOS LÍDERES DE IZQUIERDA. EL IMPERIALISMO CRIMINAL NO PODRÁ CON ESTE GLORIOSO PUEBLO, QUE CON EL PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO, VENEZUELA SEGUIRÁ DE VICTORIA EN VICTORIA. CARAJO!!! https://wp.me/plhwe-9cT

No me pidan que explique cómo, no me soliciten pruebas, pero seguro estoy que el gobierno norteamericano, el imperio y sus máximos jerarcas, lograron inocular el cáncer en nuestro Comandante Hugo Chávez. Un cáncer agresivo que logro matar a nuestro Comandante. No tengo la menor duda de eso. El Comandante Chávez fue asesinado y algún día se podrá demostrar.

CHÁVEZ VIVE, LA PATRIA SIGUE CON NICOLÁS MADURO UN PRESIDENTE HECHO PUEBLO CONSTRUYENDO LOS SUEÑOS Y ANHELOS DE TODOS Y TODAS

NICOLÁS MADURO, EL PRESIDENTE PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA Y TRABAJANDO INCANSABLEMENTE CON MUCHO AMOR POR LA FELICIDAD Y PROSPERIDAD DE TODO EL PUEBLO

LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

Fidel Ernesto Vásquez

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE PRESIDENTE OBRERO CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO MOROS.