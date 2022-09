ONU cuestiona política de sanciones de EE.UU. contra Irán

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, cuestionó este lunes la política de sanciones de Estados Unidos (EE.UU.) contra Irán, donde instó a poner fin de estas medidas coercitivas y unilaterales.

“Las sanciones matan», dijo Douhan, al tiempo que detalló sobre el impacto negativo que causan estas medidas que afectan al pueblo iraní. Al finalizar su estancia de 11 días en Teherán (capital), la relatora ofreció un informe donde se tildan de injustificadas las sanciones de la Casa Blanca contra Irán, afectando ámbitos estratégicos del país.

“Desde 1979, EE.UU. ha impuesto sanciones económicas, comerciales y financieras, con una prohibición comercial integral desde 1995 y medidas significativas para aislar a Irán del sistema comercial y financiero internacional, al imponer también sanciones secundarias a entidades e instituciones financieras no estadounidenses”, resalta el texto.

«Sanctions kill»; Interview with Madam Alena Douhan, UN Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights. pic.twitter.com/muZmDQeZcQ

