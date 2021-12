OMS alerta por propagación rápida de la variante Ómicron

La evidencia recolectada apunta a casos más leves y menos muertes, así como una caída de la inmunidad por vacunación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este domingo que la variante Ómicron del virus causante de la Covid-19 se propaga más rápido que la Delta, aunque genera síntomas más leves, también lastran la acción de las vacunas.

La OMS llegó a tales conclusiones con datos que se califican como preliminares, ésto tras la detección del Ómicron en 63 países al 9 de diciembre, en una actualización técnica que confirma las declaraciones de sus funcionarios en los últimos días.

Este avance más rápido de la variante Ómicron no es exclusivo a Sudáfrica, donde Delta es menos prevalente, sino también en Reino Unido, donde esta forma es la dominante.

New work from AHRI’s @sigallab strongly suggests that the SARS-CoV-2 #Omicron variant escapes antibody immunity induced by the Pfizer vaccine, but that considerable immunity is retained in people who were both vaccinated & previously infected. https://t.co/AZWi3qexin pic.twitter.com/3phPFyKEPh

De momento, la falta de mayor información impide afirmar si la tasa de transmisión de Ómicron se debe a que logra sortear la inmunidad, a que sus características la hacen más contagiosa o una combinación de ambos factores.

No obstante, la OMS proyectó que «Ómicron supere a Delta en los lugares donde hay transmisión comunitaria».

What does #omicron mean for vaccines? AHRI’s @WillemAHanekom reflects on new results from @sigallab & other global studies & discusses the implications with @SallyBurdettSA @eNCA

The bottom line? Get vaccinated 💉 as soon as possible. #VaccinesWork https://t.co/G4ts0gAAfB

— Africa Health Research Institute (@AHRI_News) December 9, 2021