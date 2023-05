Nuevo nerviosismo en la banca mundial

Por: Freddy Gutiérrez

¡Un saludo revolucionario para los/las camaradas que me leen el día de hoy! Quiero iniciar deseándoles una magnífica semana llena de productividad y prosperidad para todos (as).

Les comento que, me ha llamado poderosamente la atención una serie de sucesos que comenzaron desde el inicio del año, por ejemplo, el mensaje del 01 de mayo del presidente de EEUU, Joe Biden, sobre el banco JP Morgan Chase que compró el banco declarado en bancarrota First Republic Bank, pues recordé las consecuencias de la pasada crisis financiera del 2008. Como estamos en pleno año 2023, podremos ver como ¡La historia se repite! Veamos unos breves antecedentes…

En los años 90, esa industria financiera ya causaba daños inmensos, porque fue durante el gobierno de Ronald Reagan cuando comenzaron las desregulaciones financieras, que permitían a las entidades de ahorro y préstamo hacer inversiones riesgosas con el dinero de los clientes, situación que produjo que cientos de esas entidades fracasaran. En 1982, una crisis costó a los contribuyentes 124.000 millones de dólares y a muchas personas, los ahorros de toda su vida.

Ahora situémonos en el año 2001, durante la presidencia de George Bush, porque la industria financiera la dominaba el siguiente conglomerado de instituciones…

Cinco bancos de inversion: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Merrill Lynch y Bear Stearns.

Dos conglomerados financieros: City group y JP Morgan.

Tres empresas aseguradoras y servicios financieros: AIG, MBIA y AMBAC.

Y tres agencias calificadoras de riesgo: Moody´s, Standard & Poor´s y Fitch.

Todas participaron en una cadena de titulación o un nuevo sistema que conectaba billones de dólares en hipotecas y otros préstamos, con inversores en todo el globo terráqueo, que llevada hasta el máximo de su expresión, produjo una tremenda burbuja financiera que estalló frente a todos: las hipotecas subprime.

Entonces, el 15 de septiembre del año 2008, el banco Lehman Brothers quebró y la economía mundial comenzó a colapsar. Una crisis financiera internacional, que ocurrió por ocultar en que consistían esas hipotecas subprime de EEUU, que resumiré en que fueron agrupadas en títulos comunes, junto a otros tipos de deudas (de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, etc.) que luego se vendían en la bolsa de valores, ocultando que eran deudas otorgadas a personas que quizás no las podrían pagar, pero las compañías calificadoras de riesgo las calificaban de AAA, es decir: alta probabilidad de pago.

Además, a los deudores no se les dijo que las tasas de interés de sus pagos serían variables. En un momento subieron y en efecto, nadie pudo honrar sus compromisos. El tema es mucho más complejo. La idea es que podamos comparar esos antecedentes con lo que sucede ahora y poder estimar el nivel de sus consecuencias.

Entonces, el 13 de marzo del año en curso, Joe Biden, se pronunció sobre la quiebra del Silicon Valley Bank, porque los estadounidenses temen por sus ahorros, en vista de haber padecido el colapso financiero del año 2008. Él indicó que: “se protegerá los intereses de los ahorristas por medio de reguladores como la Corporación Federal de Seguros de Riesgo -que tomó control de los activos del banco el pasado viernes- y que, el fin de semana la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, tomó acción inmediata”.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) o Federal Deposit Insurance Corporation – es una agencia federal independiente del gobierno de los Estados Unidos, conformada a consecuencia de la Gran Depresión del año 1929. Su función es proteger a los depositantes de bancos estadounidenses si llegaran a existir pérdidas de sus depósitos en caso de que algún banco asegurado llegara a quebrar. Me causó gracia la página web de la FDIC, porque da la bienvenida y dice “En el improbable caso de que su banco quiebre, el seguro de la FDIC cubre las cuentas de los depositantes”. Estimo que han venido teniendo algunos errores de cálculo desde el año 2008, ¡JE!

Dicho esto, Biden añadió: “Todos los clientes que tenían depósitos en este banco podían estar seguros de que estarán protegidos y tendrán acceso a su dinero; incluyendo pequeñas empresas en el país que tengan sus cuentas allí, para satisfacer las exigencias de salarios… La gerencia de estos bancos será despedida pues el banco estará controlado por esa Corporación Federal de Seguros de Riesgo”. Señaló que: “los inversores en el banco serán quienes no estarán protegidos porque tomaron riesgos a viviendas y como el riesgo no pagó esos inversores perdieron dinero, y así funciona el capitalismo”.

También agregó que: “ahora hay que saber cómo esos bancos llegaron a esa situación -hay preguntas sobre eso- debemos averiguar por qué sucedió, porque los responsables deberán rendir cuentas a mi gobierno… se deben reducir los riesgos para que esto no vuelva a suceder”. Luego, Biden, bendijo a sus oyentes y se retiró de la escena tan velozmente como le dieron sus piernas…

Sin embargo, un periodista precisaba el asunto: “no quedó claro en esas declaraciones: ¿Cómo planeaba la administración Biden buscar quienes han sido los responsables de este colapso financiero y qué tipo de responsabilidades van a tener que asumir por esta crisis que se está viviendo gracias a este banco?”. Así que, noté que no fui el único que se quedó con el pensamiento de que “como que faltaba algo” en ese pronunciamiento tan escueto.

El caso es que, en vista de esto, decenas de ahorristas hicieron cola para retirar su dinero del First Republic Bank ante el aumento de esa incertidumbre financiera, que comenzó con la quiebra el 08 de marzo del banco californiano Silvergate Bank -relacionado al mercado de los criptoactivos- (un banco especializado en prestarle a empresas de este sector); su reputación fue afectada, en especial, por la quiebra de FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas fundada en 2019, que, en 2021 llegó a tener más de un millón de usuarios (catalogado como el tercer mercado de criptomonedas más grande a nivel mundial). Una situación que tuvo ¡Reacción en cadena!

Por añadidura, en breve, la cadena de televisión internacional de noticias rusa RT, twitteo: “El colapso de Signature Bank en EE.UU es la tercera mayor quiebra en la historia bancaria del país norteamericano. El volumen de sus activos en 2022 se estimaba en 110.000 millones de dólares”. Estamos hablamos de más tres bancos quebrados en lo que va del año 2023.

Con el fin de reforzar la magnitud de lo que viene sucediendo, Donald Trump escribió en su red social Truth Social: «Con lo que le está pasando a nuestra economía y con las propuestas que se están haciendo sobre la mayor y más tonta subida de impuestos de la historia de EE.UU -cinco veces más-, Joe Biden pasará a la historia como el Herbert Hoover de la Edad Moderna. Tendremos una gran depresión mucho más grande y poderosa que la de 1929. Como prueba, ¡los bancos ya empiezan a colapsar!».

Para comprender su comentario: Herbert Hoover fue presidente en los EEUU entre 1929 a 1933 y administró ese país durante la Gran Depresión de 1929. Fue quien decidió no apoyar las iniciativas que debían emplear ayuda federal de emergencia hasta finales de 1931, por lo que, esa nación no pudo recuperarse hasta la Segunda Guerra Mundial.

Incluso, conseguí a otro multimillonario estadounidense (Ray Dalio), fundador de Bridgewater Associates, (una empresa de gestión de inversiones), quien consideró sobre este colapso financiero que el «problema mucho más grande» se presentará a largo plazo… ¡Y ya lo estamos viendo! En una entrevista explicó: «El Gobierno estadounidense tiene grandes deudas pendientes y está vendiendo más obligaciones […], mientras el Banco Central compra esa deuda e imprime dinero, una situación así es «insostenible». Parece que algunos actores de EEUU pretenden vivir como en 1900 en pleno siglo XXI.

Es preocupante esto, mis estimados lectores, porque, como hemos visto, las consecuencias se vivirán también en todos los países que hayan realizado negocios con esas instituciones bancarias y especialmente lo padecerá ¡la clase trabajadora! No podemos pensar que estas situaciones financieras ocurren por casualidad, cuando, dos (2) semanas antes de la quiebra del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, dichos bancos habían sido ¡auditados positivamente! Entonces, ¿Ven la “macoya de intereses” que está conformada allí?

Como se ha comentado, la crisis financiera del 2008 no sucedió por accidente… fue causada por una industria financiera fuera de control, que, afectó unas 50.000 millones de personas en el mundo entero, que, podrían terminar por debajo de la línea de pobreza. En ese momento, el gobierno estadounidense y la Reserva Federal negaron que existía un problema alegando que la economía en EEUU era estable. ¿Les suena conocida esta frase? ¿Quién nos dijo hace pocos días que debemos conservar la calma, porque un colapso financiero no se volverá a repetir? ¿Biden? Bueno, sí…

«Estas acciones garantizarán que el sistema bancario esté sano y a salvo», ha declarado Biden durante un evento en la Casa Blanca, al agregar que «críticamente» los contribuyentes no deben preocuparse de «estar en apuros».

“En este contexto, también ha reiterado su llamado a una mayor regulación y supervisión de los bancos grandes y regionales de EEUU”. (Art. El banco JPMorgan Chase compró este lunes todos los depósitos del First Republic Bank, 01/05/2023, RT).

Este actual rescate sucedió después de que las agencias de calificación S&P Global Ratings y Fitch rebajaran la calificación crediticia del First Republic a la categoría mínima, “bono basura”; y, como a mí me encanta “destapar ollas”, les cuento que, esas compañías que califican los riesgos de las inversiones, emiten sus opiniones sobre quienes los contratan. Dicho de otra manera, si soy yo quien le paga a un publicista por una reseña sobre mí persona, ¿va a decir lo que está mal en mí?

¡Qué no nos quede la menor duda de que, aquí todo ese entramado corporativo y financiero se paga y se da el vuelto! Entre crisis y crisis continúan llenos de dinero y recursos, mientras los pobres están cada vez más pobres. ¡Son destructores de vidas! Por ello, ante el emergente poder multipolar que se está conformando con el BRICS, me vino a la mente el coro de una conocida canción ¡La tierra tiembla! Y le agregué… ¡El hegemón tiembla!

Para cerrar, es oportuna una frase del reconocido cineasta y escritor chileno Alejandro Jodorowsky:

Los negocios también son un arte ya que en ellos se mezcla la estética y la ética.

Los negocios sin ética no son útiles.

¡Qué Dios y todos los santos posibles nos protejan de este nuevo hecatombe!

Escríbanme por mis redes. Los leo. Un abrazo para todos (as).

¡Hasta el próximo artículo!

Freddy J. Gutiérrez González