Nicolás Maduro: Un gobierno de los apellidos jamás se ocupará de construir viviendas para el pueblo

Prensa PSUV/Wilman Verdú.- Nicolás Maduro Moros, candidato a la reelección presidencial de las fuerzas revolucionarias y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, refirió este martes desde la parroquia La Vega, en Caracas, que los apellidos, jamás harán nada para favorecer al pueblo en sus necesidades fundamentales.

Al respecto, destacó que durante el gobierno bolivariano y a pesar de las sanciones y bloqueo, la política de favorecimiento a los más humildes con el tema de vivienda no se ha detenido.

Sobre las cifras en movimientos en este tema, indicó: “Hemos entregado cinco millones de viviendas, pero hay mucha gente sin vivienda todavía y me he comprometido, no es una promesa es un compromiso, es un hecho, a construir por lo menos 3 millones de viviendas más para los hogares que necesitan, para la familia que necesita”.

Sobre la refacción de la infraestructura habitacional popular, indicó que aun en medio de las dificultades se están adelantando trabajos para “arreglar mínimo, en un plan especial, dos millones de viviendas, que hay que arreglarlas, repararlas, ampliarlas, mejorarlas; a un gobierno de los apellidos no le interesaría la vivienda del pueblo”.

“Yo, no vengo a prometerles”, -es un hecho-, “porque a esta hora que estamos aquí, en la calle Real de La Vega al lado del parque Juan Cuchara, ya ahorita estamos construyendo 400 mil viviendas nuevas para entregarlas entre el 2024 y 2025, pero quiero construirlas junto a los consejos comunales, junto a las bases del pueblo, junto a los circuitos comunales, para fortalecer la familia”.

En retrospectiva, Nicolás Maduro aseguró: “La cultura de la decadencia occidental ha destruido los valores familiares, y nosotros, en Venezuela, tenemos que defender a la familia como núcleo vital de la construcción de una nueva sociedad, creo en la familia y ante el pueblo de Cristo me declaré protector principal de la familia venezolana”. Concluyó.