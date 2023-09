El negocio de la migración

Al menos 300 mil personas han cruzado la selva del Darién hasta el mes de agosto, y si el permiso por entrar cuesta entre 100 y 150 dólares por persona, pueden haber facturado entre 40 y 45 millones sólo en una parte del recorrido, ya que tienen ubicados varios refugios y alcabalas durante toda la travesía, así lo declaró la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Es importante subrayar que de acuerdo con los informes de la OIM los migrantes no son sólo venezolanos, también provienen de países como Haití, Ecuador, Colombia, China, Afganistán, Camerún, Somalia, Sudán y Bangladesh.

Según una investigación realizada por la periodista Julie Turkewitz, del Diario New York Times publicado el pasado 14 de septiembre, las cuentas son así: “el trayecto en lancha para llegar al bosque tropical: 40 dólares, un guía que te lleva por la ruta peligrosa cuando empiezas a caminar: 170 dólares, alguien que carga tu bolso en las lomas lodosas: 100 dólares, un plato de arroz con pollo: 10 dólares, paquetes especiales con todo incluido para que el esfuerzo riesgoso sea más rápido y soportable (con tiendas, botas y otros básicos): 500 dólares, o más”.

De acuerdo a los testimonios recogidos por la periodista Turkewitz, el Clan del Golfo es el que maneja la zona, monta alcabalas a lo largo del trayecto y dicen: “esta selva es de nosotros, pagas 100 dólares aunque sea con trabajo, subes y llegas a otra parte en la que tienes que volver a pagar lo mismo en el segundo refugio, sigues el trecho y te espera la guerrilla, ahí pagas de nuevo 100$ por persona. El que no tenga, no pasa. Hasta que llegas sin nada”.

A pesar de estas situaciones, líderes colombianos de los municipios cercanos a la selva, como Acandí, Chocó, Necolí y Antioquia, aseguran que la profesionalización del negocio migratorio impulsa la economía en la localidad y que además pueden ayudar a las personas a cruzar la frontera con mayor seguridad y de paso, obtener beneficios de ello. Se ha organizado una plataforma de atención desde las comunidades que genera ganancias, un sistema de atención al estilo de empresas turísticas que ofrecen diferentes servicios para cruzar el Tapón.

Así pues, más adelante la periodista Turkewitz añadió en su investigación que los líderes de las comunidades crearon la Fundación Social Nueva Luz del Darién que opera en Acandí y se encarga de gestionar toda la ruta hasta la frontera con Panamá, fijando precios por el trayecto, recaudando tarifas y montando extensos campamentos en medio de la selva. Es una economía que ofrece de todo: hay lancheros, guías, seguridad, cargabolsos, alquiler de carpas, asesorías y acompañamiento. También hay restaurantes, cabañas, venta de agua potable, servicio de electricidad, internet, bodegas bien surtidas, servicio de Western Union (envío y recepción de dinero), servicio médico y transporte privado hasta la entrada del municipio colombiano.

La selva del Darién, es uno de los recorridos más peligrosos del mundo y está ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, abarca más de 16 mil kilómetros cuadrados que desempeña un papel crucial como puente natural entre Suramérica y Centroamérica. Sin embargo, adentrarse en este territorio supone un desafío para quienes se aventuran en su interior.

Referido a esto, el periodista Jhon Torres, en un artículo publicado en el Diario El Tiempo detalló que “históricamente, esta región ha sido campo de operaciones de bandas delictivas, guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. Sus operaciones clandestinas y su dominio en la región generan un clima de inseguridad y violencia que afecta gravemente a las personas migrantes. A través de prácticas como la extorsión, el chantaje y los secuestros, estos grupos criminales causan un sufrimiento profundo a quienes intentan atravesar la selva».

Sin embargo, éste problema pareciera que está muy lejos de solucionarse, debido a la falta de contundencia al tratarlo. Teniendo en cuenta que la zona es hostil, no hay presencia importante de guardias y policías o alguna autoridad que haga frente a las actividades que realiza el Clan del Golfo, existen varias organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos, pero no tienen mayor impacto en el área.

Luego, visto como un problema fronterizo, no hay luz al final de túnel. En la 78° Conferencia de la ONU el presidente Petro declaró a los medios de comunicación que «ponerle un alto a ese éxodo es lo que nos pone en discusión, cómo hacerlo». Y continuó diciendo: «Hay una posición que es reprimir, cerrar fronteras, en el caso del Tapón del Darién es taponar el tapón, lo cual es difícil (…) Esa posición no es la eficaz».

Por otro lado, el gobierno panameño expone preocupado que el gran flujo de personas les ocasiona un gasto, así lo expresó el presidente panameño Laurentino Cortizo cuando tomó la palabra en la Conferencia, informando que “es una situación indeseada e inhumana, un drama de dolor, sufrimiento y muerte para miles de migrantes, nuestro país hace un esfuerzo titánico para atenderlos, lo que nos trae gastos importantes, es una situación en la que somos víctimas y no responsables”, afirmó el mandatario.

Hasta el momento, debido a que la situación se presenta entre las fronteras de Colombia y Panamá, el presidente Petro plantea detener la migración desde su origen, no es cerrando el paso; por lo que levantó su voz en la 78° Conferencia de la ONU declarando que «Lo que nosotros buscamos es disminuir con eficacia el flujo de personas de todo el mundo por ese tapón y producir bienestar en sus países de orígenes. La mejor manera de acabar el éxodo es que haya prosperidad», aseguró el presidente.

Y para ello, el mandatario del vecino país volvió a insistir en el desbloqueo de Venezuela como solución y concretamente en liberar fondos de manera progresiva, exponiendo que «Hemos pedido que a través de la Corporación Andina de Fomento (CAF) se permita tramitar los dineros propiedad de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional (FMI), los llamados derechos especiales de giro, por una cuantía de 5 mil millones de dólares para empezar a lograr un mejor bienestar en la población en Venezuela, que es lo que permitiría disminuir sustancialmente el flujo del Darién», apuntó el gobernante.

Por otro lado, la otra preocupación es el impacto ambiental debido al tránsito de migrantes por la selva “Darién es un pulmón natural que está siendo devastado y ya existe un serio problema ambiental el parque nacional Darién es el mayor parque natural de Centroamérica y se extiende más allá de la frontera con Colombia, así lo dijo en un comunicado el gobierno de Panamá.

Sin embargo, ésta situación no deja de ser un negocio lucrativo para los políticos de la oposición venezolana; hemos visto personajes como Carlos Vecchio, David Smolansky, Juan Pablo Guanipa y Miguel Pizarro, quienes además de estar implicados en otros delitos contra la Patria, dan declaraciones sobre los migrantes nacionales, solicitando financiamiento para la ayuda de los mismos, la cual hasta ahora no se ha evidenciado, así lo informa el Diario Tenemos Noticias en julio de este año.

Por su parte, la Revolución Bolivariana trabaja en su estabilización política y económica para evitar que los venezolanos sigan usando esa ruta como opción una vez que decidan hacer vida en otras latitudes.

