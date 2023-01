El mundo comienza a celebrar la llegada del Año Nuevo

Australia, país ubicado en el hemisferio sur, que ocupa toda la parte continental de Oceanía, el continente más pequeño del mundo, junto con Nueva Zelanda, archipiélago situado en el Pacífico Sur, recibieron el Año Nuevo 2023, debido a la diferencia horaria en la Tierra.

En las respectivas ciudades de Australia y Nueva Zelanda, Sídney y Auckland, en ese orden, se reunieron cientos de miles de personas para vivir una fiesta colorida sin las restricciones impuestas a raíz de la Covid-19 hace dos años.

Con el último minuto del año 2022, en las ciudades referidas y otros centro urbanos de interés en los cada uno de los países citados se celebró la llegada del año. En Australia, en particular, se destacó el derecho a la inclusión.

We take a look at New Year celebrations in New Zealand and Australia which have already rang in 2023👇 pic.twitter.com/dgh8uAD8jB

— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 31, 2022