MUD Vs MUD

El parto del Frente Amplio Nacional (etc) es la última expresión de la carnicería intestina de la MUD contra la MUD. Su más reciente round es la solicitud a la ONU para que no envíe observadores a las elecciones, cuando otro sector le pide lo contrario. El exdiputado Enrique Ochoa Antich ha denunciado que “pedirle a la ONU que no venga es boicotear a Falcón”. Es una vergüenza que la rectora de la UCV haya convertido el Aula Magna en ring o gallera de estas facciones.

