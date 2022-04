MP imputa a alcalde mirandino por corrupción y abuso de funciones

El Ministerio Público imputó al alcalde del municipio Zamora del estado Miranda, Raziel Enrique Rodríguez, por presuntamente incurrir en hechos de corrupción y abuso de funciones, según información emitida por el ente encargado de la acción fiscal .

De acuerdo con la información, Rodríguez, también incurrió en el delito de degradación de suelos aptos para la producción de alimentos, destrucción de vegetación vertientes, aprovechamiento patrimonio forestal, afectación de especies de patrimonio forestal.

La imputación se origina a los hechos ocurridos el pasado 12 de abril, cuando efectivos de la Policía Municipal de Zamora, junto con representantes de la empresa Guatire Textil, ocasionaron grandes destrozos en el parcelamiento Villa Zamora 2021; afectando plantaciones, viviendas y familias que hacían vida en la zona.

Durante la audiencia de imputación se comprobó que Rodríguez «valiéndose de la máxima autoridad de esa localidad, ordenó que demolieran tres viviendas que se encontraban en el sector Terrinca de Guatire, donde residían ocho adultos y tres niños».

El Mandatario Local fue imputado por los delitos de corrupción propia agravada, abuso de funciones, ejecución de actividades no permitidas, contravención de planes de ordenación al territorio, cambio, obstrucción sedimentación, degradación de suelos aptos para la producción de alimentos, destrucción de vegetación en las vertientes, afectación y aprovechamiento de especies de patrimonio forestal, autor en el delito de amenaza e intimidación, cómplice no necesario en el delito de privación ilegitima de libertad, agavillamiento y cómplice no necesario en el delito de simulación de hecho punible.

Por este caso, quedaron privados de libertad el comisionado agregado, José Martín Ramos Parica; la comisionada jefe, Belkis Yadira Ramírez Gallozo; el comisionado jefe, Neile Yeimala Martínez Marín, y el supervisor jefe, Raúl Manuel Romero Chavarry, de la policía municipal.

VTV