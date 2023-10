MONAGAS | Asisten a más de 300 personas en jornada médica de la JPSUV

Este jueves 5 de octubre, en el Centro de Alta Tecnología (CAT) “Che Guevara” de Maturin, más de 300 jóvenes del estado Monagas recibieron asistencia médica en al menos ocho especialidades clínicas.

La jornada fue organizada por la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), y para su ejecución recibió todo lo necesario por parte de la gobernación del estado Monagas a través de la secretaría de Desarrollo Social, las Misiones y Grandes Misiones.

De este modo lo indicó Samuel Leonet, organizador en la entidad oriental del partido, quien además añadió que este operativo está enmarcado en las actividades programadas a raíz del 15 aniversario de la fundación de la JPSUV, un 12 de septiembre desde 2008.

“Entramos en el Mes Rosa en el último trimestre del año 2023, y qué mejor manera que hacerlo que darle una mano amiga en atención sanitaria a nuestra militancia y allegados de la JPSUV y a todos aquellos jóvenes que requerían la evaluación médica”, dijo.

Cabe destacar que en la actividad, Danielys León, responsable de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno regional, supervisó la actividad y cuidado en detalle, para que cada paciente fuese atendido en cada uno de los servicios que brindaron en el CAT “Che Guevara”, único en su clase en todo el oriente del país.

Destacó que entre las especialidades médicas en las que fueron asistidas las personas se ubican Medicina Interna, Cardiología, Rayos X, Medicina General, Odontología, Desparasitación, Farmacia, Laboratorio, Oftalmología y Optometría.

“Gracias a todo el apoyo que recibimos del gobernador Ernesto Luna, la Secretaria de Desarrollo Social, Danielys León y la Autoridad Única de Salud, Yerika Alzolay; hoy hemos podido brindar atención sanitaria a esta juventud, acompañada de la realización de pruebas y exámenes de laboratorio con la respectiva entrega de medicinas, totalmente gratuitas”, precisó.

Con la colaboración del personal del Instituto Estadal de la Mujer y la Familia “Doña Felicia Rondón de Cabello”, aseguró Leonet que los asistentes al abordaje médico también fueron favorecidos con peinados, trenzados y cortes de cabello, como parte de las acciones gubernamentales que promueven el buen vivir de la juventud monaguense.

Para Isabel Lira de 26 años de edad y habitante de la parroquia Las Cocuizas del municipio Maturín, la atención fue muy rápida, por lo que tras ser evaluada por Medicina General, optó por retirar de manera gratuita los medicamentos recetados y pasar por laboratorio para realizarse los exámenes requeridos por el médico tratante.

La señora Adriana Cáceres, con 43 años también fue atendida, siendo beneficiada con la realización de un eco abdominal y renal.

“Vivo en el sector Santa Inés. Tengo un tiempo presentando afectaciones de salud y gracias a Dios, al Gobernador Ernesto Luna y a estos muchachos, hoy me pude hacer estos ecos que no los había podido hacer por el alto costo y yo no cuento con los recursos para realizármelos”, puntualizó.

Prensa Oficial