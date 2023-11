Moisés Morón: Venezuela tiene pruebas legales e históricas para demostrar que el Esequibo es nuestro

• En América y África hay una infinidad de recursos que son necesarios para la vida y el desarrollo en el planeta, explicó el presidente del Consejo Legislativo de Monagas

Prensa Venezuela Toda Monagas. – En el tercer programa «El Esequibo es Nuestro» realizado este jueves 9 de noviembre, estuvo como invitado el diputado y presidente del Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas (CLSEM), profesor Moisés Morón, quien recordó que Venezuela conjuntamente con su Esequibo poseen recursos de metales y minerales como: diamantes, oro, bauxita, manganeso, coltán, cobalto, uranio, silicio entre otros, y así mismo grandes reservas de petróleo, por lo que están en la mira del imperio norteamericano.

Agregó el parlamentario que las reservas de aguas más importantes de mundo se encuentran en América del Sur. «En síntesis en esta parte del planeta como en África se pueden encontrar infinitud de recursos que son necesarios para la continuación de la vida y el desarrollo del planeta».

El presidente del CLSEM fue enfático en decir que Venezuela tiene las pruebas legales, jurídicas e históricas para demostrar que el territorio Esequibo le corresponde al país. Añadió que en los mapas de la Gran Colombia que se han venido construyendo en el desarrollo del proceso histórico en el país aparece el territorio como venezolano.

«El enemigo no es el gobierno de Guyana, sino el gobierno norteamericano que se ha venido lucrando con nuestras riquezas ubicadas en ese espacio geográfico que es jurídica e históricamente venezolano, pues a la hora de una confrontación no es el ejército de Guyana, sino el de EEUU el que se va a enfrentar a nuestra patria, lo que significa que no es sencillo desde el punto de vista militar, pero no imposible desde el marco jurídico», expresó.

Aplaudió que se estén incorporando partidos políticos de la oposición y movimientos sociales a este proceso de lucha que es importante para el país, porque reconocen que es un sentir único y un derecho histórico que están asumiendo con dignidad que no tiene color político, destacando que eso demuestra que un pueblo organizado se puede fortalecer en la unión, más allá de las diferencias por una causa, es por la defensa del país.

Indicó que el poder legislativo en Monagas ya está preparado para acompañar al pueblo en esta tarea que es de todos y que es una obligación histórica, que no es un gobierno que hace el llamado, sino una patria que necesita a su gente y que llama a defender a una parte de ella que le están robando.

Aseveró que Estado Unidos ha bajado su fuerza porque los pueblos de Latinoamérica se están levantando y le hacen frente al imperialismo, poder que también están perdiendo en el continente africano.