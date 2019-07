MNOAL respaldará candidatura de Venezuela a Consejo de Derechos Humanos en la ONU

El Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) respaldará la candidatura de Venezuela para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en las elecciones de 2020 y 2022, informó este lunes el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

«Se aprobó el respaldo de los 120 Estados miembros a la candidatura de Venezuela para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la elección que habrá para el año 2020 y 2022», dijo, durante una conferencia de prensa este lunes, en la sede de la Cancillería, en Caracas.

Arreaza indicó allí que en la Declaración Jurídica de Caracas también rechazaron la violencia por parte de grupos de derecha en Venezuela, en 2014 y 2017.

También aprobaron una moción mediante la cual los 120 Estados Miembros respaldaron el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, que el imperio quiere desconocer ante las Naciones Unidas, y expresaron su apoyo el diálogo político entre el Gobierno y los sectores de la oposición venezolana.

Además, condenaron los efectos que han traído las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano, y exigieron la derogación de esas medidas contra el país.

A propósito de la incursión de una aeronave de reconocimiento e inteligencia electrónica de Estados Unidos en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía, controlada por Venezuela, el 19 de julio, Arreaza sostuvo que a pesar de la campaña internacional «no va a poder aislar a Venezuela».

«Sigue la campaña internacional para aislar a Venezuela. No van a poder, hagan lo que hagan, no van a poder aislar a Venezuela. Seguiremos siendo líder del Movimiento de Países No Alineados y líder de un futuro de paz para la humanidad», puntualizó.

AVN