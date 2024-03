Misión José Gregorio Hernández: Ejemplo de atención y dedicación al servicio del Pueblo

«La habíamos llamado Misión Vida pero fue un nombre así que surgió por las calles pero como yo decía vida es todo, educación es vida, salud es vida, vivienda es vida, la vida abarca todo, vamos a buscar un nombre como que más específico y se me ocurrió fue en pleno vuelo, no sé de dónde veníamos, dije ya, y consulté porque no quise tomar la decisión de inmediato, hice varias consultas, paqui, por aquí, el nombre gustó y aquí está, José Gregorio Hernández, el médico del pueblo, el médico del pueblo, José Gregorio Hernández, me acordé de mi abuela, mi abuela Rosa Inés le pedía a José Gregorio Hernández, le ponía velas, y es un santo para nuestro pueblo».