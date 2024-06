Ministro Ñañez: Ultraderecha reincide en agenda violenta

El vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, abordó en el programa Cable a Tierra que transmite VTV Radio temas de actualidad informativa, de cómo la ultraderecha venezolana tiene una agenda violenta, y cómo frente a ello el pueblo se sobrepone a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE. UU.

Sabotaje de la ultraderecha

Sobre este punto, expresó “hay una reincidencia de un sector de la derecha venezolana por la violencia, no es algo nuevo, no es improvisado. Ha sido una de las cartas que han puesto sobre la mesa. Tienen el perfil electoral, el cual acostumbran a jugar, no siempre respeta las reglas, y pone en duda la legitimidad del árbitro. Al mismo tiempo tienen un frente donde la extrema derecha, apuesta casi todo lo que tiene, incluso el capital político que tienen, este frente es muy peligroso, porque está liberando la violencia contenida”.

Explicó que esta violencia, reflejada en el sabotaje eléctrico y a los servicios, “tiene que ver los planes de magnicidio contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La denuncia del presidente es seria y sustentada. El sabotaje a una tanquilla, al sistema eléctrico no forma parte de acciones aisladas, de un pequeño grupo de fanáticos, esto forma parte de un plan geopolítico, forma parte de una estrategia de guerra de desgaste a un Estado que se le ha privado de comerciar con el mundo”.

Por su parte, la periodista invitada al programa, Karen Méndez, recalcó que “estamos viendo una campaña donde la derecha venezolana anula la razón, y se apela al manejo de las emociones”. En este sentido, recordó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho un constante llamado a la paz. “El Gobierno Bolivariano asegurará la paz en el país para llevar las elecciones del 28 de julio”.

Ideología antinacionalista

Ñáñez afirmó que “no es un fenómeno nuevo, durante el siglo XX se construyó una ideología antinacionalista. Se encargaron de distorsionar la vida y obra del pensamiento de El Libertador Simón Bolívar. Que se encargaron de construir una imagen acomplejada, negativa, de sus orígenes nacionales”. A todo esto, Augusto Mijares lo combatió con el ensayo “lo Afirmativo venezolano” que “todos deberían leer”.

Señaló que la Revolución Bolivariana “hace un replanteamiento de la historia, allí hubo una fuerte oposición, dentro de estos historiadores, que insistieron en lo avergonzante de ser venezolano. Esto forma parte de un proyecto, que tiene que ver con mantener a los venezolanos en la tristeza”.

Igualmente, la periodista Méndez, afirmó que “lamentablemente existe un segmento de la población venezolana que desestima cualquier buena noticia para el país.”

Fracaso del Golpe en Bolivia

El analista Alfredo Serrano, a través de un contacto telefónico para el programa, señaló que “nunca hay que caer en la trampa del autogolpe, porque ha sido una matriz de opinión. No siempre la realidad política tiene una simple explicación, es compleja. Hay que decir que el militar golpista venía tramando el golpe”. Muestra de ello era el amedrentamiento contra Evo Morales, “extralimitándose en sus declaraciones. Este dio pasos, hasta llegar una situación trágica porque puso en vilo a la democracia bolivariana y latinoamericana. Menos mal que duró pocas horas”.

Al respecto, el ministro Ñáñez expresó que “dos golpes de estados en cinco años en Bolivia, basta con mirar el suelo, más abajo, para entender que Bolivia es una potencia en recursos naturales y sobre todo en litio, que es todo lo que codicia el poder económico mundial. Eso fue un golpe de Estado que fue revertido. Y se ha querido banalizar”.

Copa América

La victoria de la selección Vinotinto, no fue aceptada por algunos analistas mexicanos, eso “tiene que ver con la contaminación cultural, de la xenofobia, la estigmatización del extranjero, la negación del adversario, allí vimos rabia, xenofobia, y mucho cálculo futbolístico equivocado. A la cancha no se le subestima al adversario, lo decía un gran comentarista tachirense. Honramos a la selección mexicana que es muy buena. Hay que jugar, hay que divertirse”.

Mejora de la economía venezolana

Sobre este punto, Ñáñez explicó que “en qué contexto se logró la soberanía alimentaria, y vencer la hiperinflación inducida, un equilibrio cambiario. Se hace en contexto de las mayores agresiones económicas que se han cometido contra un país. Un recurso que no pudieron bloquear es el de la esperanza que se abocaron a sobreponerse a esta situación, que no fue un tsunami, ni un huracán, ni un tornado, ni un terremoto, ni una enfermedad endémica, sino que fue la solicitud de un programa de asfixia sistemática contra nuestro país”.

Mientras que la periodista Méndez, aseveró que “hay un programa de recuperación económica que está dando sus frutos” y que “organismos internacionales avalan el crecimiento económico del país en un 4%”.

