Ministro Ñáñez: Éxito de la Revolución se debe a la inteligencia social popular

El vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, le salió al paso a los nuevos ataques de la derecha nacional e internacional, que acusan ahora a Venezuela de usar inteligencia artificial (IA) para supuestamente crear propaganda política con los resultados de la recuperación económica que está experimentando la República Bolivariana.

«Jajaja para justificar su “ignorancia orgánica” nos acusan de usar Inteligencia Artificial. Les tengo malas noticias: el éxito de esta revolución se debe a una amenaza superior: la inteligencia social y popular. ¡Feliz carnaval!», escribió este martes en su cuenta de redes sociales, @luchaalmada.

El ministro para la Comunicación e Información, refutó así la publicación del diario español, El País, donde calificaron como “reportajes falsos” los videos que se viralizaron en internet durante la justa deportiva de la Serie del Caribe y las fiestas carnestolendas.

“Quieren obviar, subestimar, borrar o tapar con esta teoría de la conspiración, el éxito de la Serie del Caribe, de los carnavales y de la recuperación económica, como si el pueblo no existiese de verdad, como si la gente que ha vivido, que ha trabajado, que ha resistido no contara para nada. Como si la opinión de ellos no importase. Inventan una matriz para justificar su fracaso”, expresó el ministro venezolano en una entrevista exclusiva ofrecida al periodista Clodovaldo Hernández, del medio digital LaIguana.TV.

“Para no tener que admitir su estupidez orgánica, la derecha ahora rebusca argumentos en los que atribuye el éxito político del presidente Nicolás Maduro al uso de la inteligencia artificial –continuó Ñáñez-. La arrogancia los ha llevado a pensar con el deseo y a subestimar al pueblo que es el artífice de la revolución. No seremos nosotros quienes los corrijamos en sus errores, pero es necesario reírnos en público de sus payasadas. Es entendible que ellos no puedan ver la realidad nacional: hace tiempo se exiliaron de ella como de la lógica”, agregó durante la entrevista.

Una realidad global

De acuerdo a la reseña de La Iguana, en las denuncias de la maquinaria mediática global se presentan los reportajes positivos que se han hecho virales en Youtube y las redes, como si fueran un “terrible invento” del gobierno socialista de Venezuela para difundir presuntas noticias falsas.

Por lo que, el ministro Ñáñez, en sus redes sociales, calificó este nuevo intento de atacar al país, como “la penitencia de aceptar sus desaciertos” en referencia a los enemigos de la patria venezolana. El objetivo es intentar ocultar éxitos rotundos de la nación bolivariana que van desde conciertos musicales, hasta la reciente Serie del Caribe, campaña de la que el medio El País de España se hace eco.

