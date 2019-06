Internacionalista Edgardo Toro: Pronunciamientos como el de Acnur buscan abrir terreno a una invasión

*Las cifras sobre la supuesta migración venezolana emitidas hace poco más de una semana por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional de Migración (OIM), pretenden retomar el tema de la “crisis humanitaria” para justificar otra acción injerencista en contra de nuestra patria, en opinión del especialista en derechos humanos.

Jimmy López Morillo

“El principal objetivo de alimentar una campaña negativa en el tema migratorio venezolano, tiene un claro tinte político, que busca generar, nuevamente, la matriz de opinión de que en Venezuela hay una ‘crisis humanitaria’ y tras una posición definitivamente firme por parte de estas agencias del sistema multilateral, abonar el terreno a una invasión militar ‘humanitaria’, por parte de los Estados Unidos, bajo la administración supremacista de Donald Trump y algunos gobiernos sumisos del autodenominado Grupo de Lima”.

Tal es la conclusión del internacionalista Edgardo Toro, en relación al pronunciamiento emitido el sábado 9 del corriente desde Colombia por directivos de la Agencia de las Nacionales Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional de Migración (OIM), en la cual aseguran que el número de migrantes venezolanos supera los cuatro millones, lo cual nos colocaría entre los países “con mayor número de desplazados en el mundo”.

Toro, dijo que las declaraciones, con las cuales desempolvaron un asunto aparentemente olvidado, “vienen a formar parte de una agenda internacional de descrédito en contra del legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Nuevamente arremeten con el tema migratorio arrojando cifras temerarias, sin fuentes oficiales creíbles. Resulta lamentable que dos agencias especializadas del sistema multilateral, se hagan eco de la guerra mediática que impulsa la Casa Blanca”.

El abogado especialista en Derechos Humanos, precisó que “la información proporcionada por la ACNUR y la OIM, utiliza como principal fuente a países que integran el autodenominado Grupo de Lima (GL), que se han agrupado con el único propósito de desestabilizar la democracia participa y protagónica de Venezuela. Nos damos cuenta de que estamos frente a una nueva arremetida contra nuestro país, bajo el tema migratorio”.

“Los datos –detalló-, no son confiables, debido a que no se procesan correctamente las solicitudes de refugio, tal como lo consagra el Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado, en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados. Cuando hacen referencia a ‘desplazados fuera del país”, da la impresión de que Acnur y la OIM no son objetivas e imparciales para demostrar, con rigurosidad estadística, el número de venezolanos y venezolanas que han emigrado”.

Considera que “es posible que el número incluya a personas en ‘tránsito’ e incluso a turistas que no tienen la más mínima intención de migrar y no han solicitado ningún permiso para permanecer en los países de recepción, o no han hecho las respectivas solicitudes de asilo”.

Igualmente, menciona a personas que pudieran “haber sido registradas en varias oportunidades en naciones donde están en tránsito. Este tipo de actividades contribuye al manejo manipulado de las cifras por los países del autodenominado GL, con el objetivo de crear una percepción falsa sobre el flujo de personas desde nuestro país al exterior”.

Edgardo Toro, advirtió en torno a las posibilidades de politización del tema y recordó, en función de evitarlo, “la Resolución 428 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1950, que estableció el mandato del Alto Comisionado del ACNUR, donde se le ordena que todas sus diligencias y actividades deben centrarse sobre su independencia y objetividad para el cumplimiento efectivo de sus funciones”.

Objetivos

El internacionalista, llamó la atención en el hecho de que “una vez impuestas las nefastas sanciones económicas y medidas coercitivas unilaterales del gobierno supremacista de Trump contra Venezuela, y el comienzo de la matriz de opinión negativa sobre una supuesta crisis migratoria, alentada por el autodenominado GL, es cuando Acnur y la OIM arrancan con algunas ‘preocupaciones’ y pronunciamientos hostiles contra el Gobierno venezolano”.

Es en función de reactivar la campaña injerencista, de acuerdo con lo expresado por Toro, con el expreso objetivo de “provocar o mejor dicho, tender el terreno a una invasión militar ‘humanitaria’ por Estados Unidos. Esta campaña migratoria negativa no es nueva en contra del Gobierno legítimo del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros. La derecha nacional e internacional, financiada directamente desde Washington, ha tratado de presionar y chantajear con el tema humanitario, a la opinión pública. Para ello, ha movilizado laboratorios mediáticos que se han hecho eco de falsos positivos o como los llaman ahora ‘fake news’, para continuar alimentando esta idea”.

Sin embargo, hay otros elementos importantes, que arroja para finalizar el abogado especialista en Derechos Humanos:

“Afortunadamente, en el ámbito internacional, la Revolución Bolivariana cuenta con un considerable número de apoyos de países aliados, que han colaborado con en el Estado venezolano para desmontar estos falsos positivos ante las organizaciones internacionales competentes, así como en foros internacionales en materia de derechos humanos”.